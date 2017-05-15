«بنك الإمارات دبي الوطني مصر» يشارك في إتفاقية تمويل مشترك بقيمة «1.8» مليار جنيه لصالح «إيجاس»

القاهرة (وام)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر عن مشاركته في اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 1.8 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» المملوكة للدولة المصرية والتي تعمل في قطاع البترول لمساعدتها في زيادة إنتاج الغاز في مصر.

وذكر بيان صحفي أصدره البنك اليوم ان إتفاقية التمويل يشارك فيها ثمانية بنوك كبرى من بينها بنك الإمارات دبي الوطني مصر الذى يساهم فيها بقيمة 220 مليون جنيه على خمس سنوات ويقوم بنك القاهرة بدور المرتب الرئيسى للإتفاقية.

وأشار البيان الى أنه سيتم استخدام هذا التمويل من قبل إيجاس لبدء مشروعات الغاز المكتشفة حديثًا في مصر والتي تشمل حقل غاز «ظهر» العملاق الذي يعد أكبر كشف للغاز في البحر المتوسط ويحتوي علي احتياطي يقدر بـ 30 تريليون قدم مكعب من الغاز بالإضافة إلى مشروعات الغاز في شمال دمياط بشرق دلتا النيل.

وكشف البيان عن أنه من المتوقع أن تحقق اكتشافات الغاز الهائلة التي تمت في الآونة الأخيرة وكذلك الاكتشافات الأخرى المستقبلية نقلة نوعية فى هذا القطاع فبالإضافة إلى الدور الذى تقوم به شركة إيجاس فى توفير احتياجات الدولة المصرية من الغاز تهدف أيضا إلى أن تصبح واحدة من الشركات المصدرة للغاز بحلول النصف الثاني من عام 2019.

وبدوره صرح رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر عمرو عزب أن الاستمرار في اكتشاف احتياطيات غاز جديدة في جميع أنحاء مصر سيضع الدولة على المسار السريع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز على المدى القريب كما سيساعد ذلك على المدى البعيد فى أن تصبح مصر إحدى المراكز الرئيسية لإنتاج الغاز في شرق أفريقيا وأوروبا.

وقال إن مصر تمتلك إمكانات استكشافية واعدة بجانب موقعها الإستراتيجي والبنية التحتية الحالية للغاز وكذلك الموانئ المؤهلة مما يعني أن مصر في وضع جيد يمكنها من تحقيق طموحاتها في تصدير الغاز مما يدعم زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.

وأضاف عمرو عزب ان إتفاقية التمويل تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد متنوع ومتوازن.