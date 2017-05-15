«بنك الإمارات دبي الوطني مصر» يشارك في إتفاقية تمويل مشترك بقيمة «1.8» مليار جنيه لصالح «إيجاس»

القاهرة (وام)
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر عن مشاركته في اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 1.8 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» المملوكة للدولة المصرية والتي تعمل في قطاع البترول لمساعدتها في زيادة إنتاج الغاز في مصر.
وذكر بيان صحفي أصدره البنك اليوم ان إتفاقية التمويل يشارك فيها ثمانية بنوك كبرى من بينها بنك الإمارات دبي الوطني مصر الذى يساهم فيها بقيمة 220 مليون جنيه على خمس سنوات ويقوم بنك القاهرة بدور المرتب الرئيسى للإتفاقية.
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وكشف البيان عن أنه من المتوقع أن تحقق اكتشافات الغاز الهائلة التي تمت في الآونة الأخيرة وكذلك الاكتشافات الأخرى المستقبلية نقلة نوعية فى هذا القطاع فبالإضافة إلى الدور الذى تقوم به شركة إيجاس فى توفير احتياجات الدولة المصرية من الغاز تهدف أيضا إلى أن تصبح واحدة من الشركات المصدرة للغاز بحلول النصف الثاني من عام 2019.
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وقال إن مصر تمتلك إمكانات استكشافية واعدة بجانب موقعها الإستراتيجي والبنية التحتية الحالية للغاز وكذلك الموانئ المؤهلة مما يعني أن مصر في وضع جيد يمكنها من تحقيق طموحاتها في تصدير الغاز مما يدعم زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.
وأضاف عمرو عزب ان إتفاقية التمويل تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد متنوع ومتوازن.