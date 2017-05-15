الإمارات تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً

أبوظبي (وام)

دانت دولة الإمارات إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستياً جديداً مؤكدة أن التجربة تمثل تحدياً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومعاهدة منع الانتشار النووي وتهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار العالمي. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس ضرورة المحافظة على القواعد المانعة لانتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم.. مشددة على أن خرق هذه القواعد والأعراف يعد تهديدا وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتصدي لمثل هذه الانتهاكات حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.

وأطلقت كوريا الشمالية صباح أمس صاروخاً باليستياً مختبرة بذلك سياسة الولايات المتحدة والرئيس الكوري الجنوبي الجديد مون جاي-ان الذي يؤيد استئنافا للحوار مع بيونج يانج حول ملفها النووي. وهي ثاني تجربة صاروخية لكوريا الشمالية خلال 15 يوماً وأول تجربة منذ تولي الرئيس الكوري الجنوبي الجديد مهامه.

وجاء الإطلاق أيضا، في الوقت الذي تشارك فيه كوريا الشمالية في قمة في بكين بشأن مشروع طريق الحرير الجديد. بعد أن حذرت الولايات المتحدة الصين من أن حضور بيونج يانج قد يؤثر على مشاركة دول أخرى.