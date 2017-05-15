عشرات الحافلات تجلي 2200 مقاتل قرب دمشق

عواصم (وكالات)

انتهت المرحلة الأولى من عملية إجلاء مقاتلي المعارضة السورية من حي القابون الدمشقي تنفيذاً لاتفاق جرى ليلة امس الأول، بين المعارضة والنظام السوري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلاً عن محافظ دمشق بشر الصبان أن المرحلة الأولى من التسوية في حي القابون الدمشقي انتهت بخروج 2289 شخصاً من بينهم 1058 مسلحاً.

وأضاف المحافظ أن عشرات الحافلات بدأت فجر امس، بإخراج مئات المسلحين من حي القابون، وذلك في خطوة جديدة من شأنها إنهاء جميع المظاهر المسلحة في الحي الذي كانت تسيطر عليه المعارضة السورية مدة أربع سنوات. وجاء إخراج مقاتلي المعارضة بعد أكثر من 16 ساعة على توقف الأعمال القتالية في الحي الذي شهد على مدى الأسابيع الماضية معارك عنيفة بين جيش النظام السوري ومقاتلي المعارضة. ويأتي اتفاق القابون بعد اتفاق مماثل هذا الأسبوع لأخلاء مناطق مجاورة في حيي برزة وتشرين الدمشقيين اللذين تسيطر عليهما الفصائل المقاتلة منذ عام 2012 .

وقال مقاتلون من المعارضة ووسائل الإعلام الرسمية، إن الجيش السوري بدعم من الميليشيا على وشك السيطرة بشكل كامل على منطقة القابون التي تسيطر عليها قوات المعارضة على أطراف العاصمة في أعقاب غارات جوية وقصف مدفعي بشكل عنيف.