استشهاد ضابطين باشتباكات مع إرهابيين في سيناء

القاهرة (وكالات)
استشهد ضابطان بالجيش المصري في اشتباكات بين قوات الجيش وخلية إرهابية في قرية الجورة جنوب الشيخ زويد شمال سيناء، وفق ما نقل مراسل «سكاي نيوز عربية» عن مصدر أمني. وقال المصدر ذاته، إن «ضابطين بالجيش المصري استشهدا وأصيب ستة مجندين في اشتباكات بين الجيش وخلية تكفيرية». ونقل المجندون إلى المستشفى العسكري بمدينة السويس التي تقع شرقي القاهرة للعلاج.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصادر أمنية، إن ضابطاً من قوات الأمن المصرية يحمل رتبة مقدم قتل وأصيب ثلاثة مجندين في انفجار استهدف مدرعة في منطقة الحسنة بوسط سيناء، عندما كانت المدرعة تنفذ مهمة أمنية في المنطقة وأحدث دوياً هائلاً، كما بعث دخاناً كثيفاً.
|
|