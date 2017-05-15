الكويت (د ب أ)

قررت محكمة التمييز الكويتية أمس تأجيل النطق بالحكم في قضية التخابر مع إيران و«حزب الله» المعروفة إعلامياً بقضية «خلية العبدلي» إلى جلسة 18 يونيو المقبل. وتعود القضية إلى أغسطس من عام 2015، حين تم ضبط أعضاء في خلية إرهابية ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي. ويواجه المتهمون في القضية، وهم 25 كويتيا وإيراني واحد، تهم «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت»، و«السعي والتخابر مع إيران و(حزب الله) للقيام بأعمال عدائية».

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت حكمها في هذه القضية بإعدام المتهم الأول، وهو إيراني هارب من البلاد، وكذلك إعدام المتهم الـ 23 فيما قضت المحكمة على المتهم السادس بالسجن المؤبد والحبس مع الشغل والنفاذ 15 سنة لـ 15 متهماً والحبس 10 سنوات للمتهم الثالث.