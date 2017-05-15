البرلمان العربي يطالب برفع السودان من «القائمة السوداء»

أحمد شعبان (القاهرة)

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، من مجلس النواب الأميركي رفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، تقديراً للجهد الكبير الذي تبذله دولة السودان في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلم في العالم العربي والإسلامي وأفريقيا.

وقال، في رسالة خطية وجهها أمس الأحد إلى بول راين، رئيس مجلس النواب الأميركي، إن البرلمان العربي، إذ يثمن ما قامت به الإدارة الأميركية السابقة من الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على دولة السودان، فإنه يتطلع وبمناسبة مراجعة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحالة في دولة السودان أن يتم رفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا المطلب يأتي نظراً لأن دولة السودان تعتبر اليوم من الدول المحورية في محاربة الإرهاب في العالمين العربي والإسلامي، فهي من أوائل الدول التي انضمت للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده السعودية، والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ومحاربة التنظيمات الإرهابية، كما تقوم بدور إيجابي وفاعل في تحقيق السلم والأمن في أفريقيا، خاصة في دولة جنوب السودان.