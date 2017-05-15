أبو الغيط: 3 حروب في العالم العربي أطاحت بجهود التنمية

القاهرة (الاتحاد)
انطلقت أمس فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، والتي عقدت تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبمشاركة شخصيات دولية وإقليمية. وأكد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط أن في كلمته الافتتاحية ثلاث حروب أهلية تدور رحاها في العالم العربي، كان من نتيجتها أن صارت كل جهود التنمية الإنسانية والنمو الاقتصادي في عدد من الدول في مهب الريح.
وأوضح تمزق نسيج بعض الدول، وتفشت فيها الصراعات والنزاعات بصورةٍ لا نعرفُ لها مثيلاً أو شبهاً في التاريخ العربي الحديث مدللاً على ذلك بأن نصف الشعب السوري مُشردٌ، في داخل سوريا أو خارجها.. وليبيا، التي كان سُكانها يتمتعون بمستوى معيشي مُرتفع، لم يعد فيها سوى أربعة مستشفيات فقط تقوم بوظائفها بنسبة 75 في المئة، من بين 98 مستشفى شملها مسحٌ أجرته الأمم المتحدة مؤخراً.. أما اليمن فيواجه تفشياً مُحتملاً لوباء الكوليرا، ويعيش 19 مليوناً من أبنائه من دون مياه شُرب مأمونة أو صرف صحي.
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وشدد أبوالغيط على أن الإرهاب يشكل التحدي الأكبر أمام عملية تحقيق التنمية بمعناها الشامل بالإضافة إلى التحديات الأمنية والعسكرية والعنف المسلح. وأشار أبوالغيط إلى أن المنظومات الصحية والتعليمية، وهي عماد التنمية الإنسانية، تتعرض للتآكل والتدمير في بُلدان النزاع.. وفي دول تصل نسبة الشباب فيها إلى أكثر من 60 في المئة من السُكان، محذراً من أن تلك الأوضاع سوف تُفضي إلى تفشي الصراعات بين مُكونات المُجتمع على أسس عرقية وطائفية، وتصاعد في ظواهر التطرف الديني والسياسي وانتشار لأيديولوجيات العُزلة عن المُجتمع، بخاصة في فئة الشباب، بما يُقوض السلم الأهلي ويُدخل المجتمعات في دائرة مُغلقة من العُنف والاحتراب.
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ودعا أبوالغيط إلى تعزيز التعاون فيما بين الدول العربية لتحقيق التنمية بمفهومها الشمولي وتمكين الدول العربية من مجابهة التحديات على المدى الطويل، مؤكداً في هذا السياق أن الجامعة العربية تولي أهمية كبيرة لإرساء خطة التنمية المستدامة 2030 من خلال أنشطة العديد من إداراتها.