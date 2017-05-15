منظمتان حقوقيتان تطالبان بإلغاء حكم الإعدام ضد الجبيحي

عدن (وكالات)

أطلقت منظمتان حقوقيتان أمس عريضة توقيع تطالب فريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء التعسفي والمجتمع الدولي بوقف المحاكمة غير العادلة ضد 36 مختطفاً يمنياً في سجون ميليشيا الحوثي.

وقال كل من المرصد «الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» ومنظمة «سام للحقوق والحريات» إن العريضة دعت لأخذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المختطفين، والتحقيق في ظروف اعتقالهم وسوء المعاملة التي يتعرضون لها.

وبينت المنظمتان الحقوقيتان أن العريضة شددت أيضًا على ضرورة إلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة أمن الدولة التابعة للحوثيين ضد الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي أبريل الماضي.

وكانت المنظمتان قد وثّقتا احتجاز 36 مدنيًا يمنيًا تم إخفاؤهم قسريًا من قبل الحوثيين لمدة قاربت العامين، فيما تجري حاليًا محاكمتهم أمام محكمة تفتقر للتشكيل القانوني وتنتهك الحد الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة. وقالت المنظمتان إن عريضة التوقيع تأتي ضمن حملة الضغط المستمرة لمناصرة المختطفين.