155 وفاة و6885 إصابة بالكوليرا في اليمن

صنعاء (الاتحاد)

أكدت مصادر طبية يمنية في صنعاء أمس الأحد لـ «الاتحاد» وفاة 155 شخصاً بالكوليرا والإسهالات الحادة بحسب أحدث إحصاء رسمي منذ تفشي هذا المرض بالبلاد في 27 أبريل الماضي.

وقالت المصادر إن هناك 6885 حالة اشتباه بالإصابة بالإسهالات الحادة بينها 188 إصابة مؤكدة بالكوليرا، لافتةً إلى أن معظم الحالات سُجلت في صنعاء، حيث أعلنت السلطات الطبية وبلدية العاصمة تشكيل 10 غرف طوارئ في المدينة لمواجهة هذا الفيروس القاتل الذي عادة ما ينجم عن تناول الأطعمة أو شرب المياه الملوثة بضمات بكتيريا الكوليرا.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، وفاة 116 شخصاً بسبب الإصابة الكوليرا في اليمن منذ 27 أبريل وحتى 13 مايو، مشيرةً إلى تسجيل 8585 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا «قد تتضاعف ثلاث مرات في غضون أسبوع». وحذر مدير عمليات اللجنة الدولية في اليمن، دومنيك استيلهارت، في مؤتمر صحفي في صنعاء من تفشي وباء الكوليرا في اليمن.

إلى ذلك، حذّر ناشطون حقوقيون ورابطة أمهات المختطفين غير الحكومية من تفشي مرض الكوليرا في أوساط المئات المعتقلين لدى الحوثيين ومحتجزين في عدد من السجون الأمنية بصنعاء ومدن أخر في ظروف صحية سيئة للغاية.

وقالت رابطة أمهات المختطفين في بيان، إن الكوليرا تفشت مؤخراً «بين المختطفين في عدد من سجون العاصمة صنعاء، منها سجن احتياطي هبرة والسجن المركزي وسجن الأمن السياسي»، مشيرة إلى أن العشرات من المعتقلين يعانون جراء «الجفاف الشديد» وسوء الرعاية الصحية.