«التحالف» يعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على المخا

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام، وكالات (عدن، صنعاء)

تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الشرعية المدعومة بطيران التحالف العربي والميليشيات الانقلابية في محيط معسكر «خالد بن الوليد» بمحافظة تعز، فيما اعترضت المضادات الجوية للتحالف صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة المخا، وقتل 11 عنصراً من الميليشيات وأصيب 9 آخرين في اشتباكات مسلحة اندلعت مع مسلحين قبليين في مديرية «جبن» شرق الضالع، بينما أعلنت السلطات الأمنية والعسكرية في سيئون بمحافظة حضرموت، عن استعدادها لإطلاق حملة واسعة لتعزيز الأمن والاستقرار وتعقب العناصر الإرهابية والخارجة عن النظام والقانون.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية واصلت توغلها نحو منطقة «الهاملي» الواقعة في مفرق المخا قرب معسكر «خالد بن الوليد» شمال بلدة موزع بمحافظة تعز.

وأكدت المصادر أن قوات الشرعية حررت أمس عدداً من المواقع التي كانت تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية على أطراف وادي «الكبير»، وشن طيران التحالف العربي نحو 15 غارة على مواقع للميليشيات في محيط المعسكر وفي شمال مدينة المخا، حيث تحاول قوات الشرعية التقدم صوب بلدة «الخوخة» التابعة لمحافظة الحديدة.

واعترضت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي صباح أمس، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة المخا، حسبما أفاد سكان محليون.