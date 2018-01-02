ناعمة وحصة أول مواليد أبوظبي في 2018

مريم بوخطامين والاتحاد (أبوظبي، رأس الخيمة)

استقبل مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي، في الساعات الأولى من العام الجديد مولودتين مواطنتين، وودع المستشفى العام الماضي، باستقبال عشرة مواليد بينهم 6 إناث و4 ذكور، منهم توأم «بنتين»، تمت ولادتهما خلال الساعات الأخيرة من عام 2017.

وكانت أولى مواليد مستشفى دانة الإمارات في عام 2018 أبصرت النور في ساعات الصباح الأولى من أول أيام العام الجديد. وقال والد الطفلة خليفة القمزي: «إن ولادتها في العام الجديد كانت مفاجأة سارة، وصارت المناسبة مناسبتين سعيدتين في هذا اليوم المميز، وسنستذكرها دوماً، وأسمينا الطفلة ناعمة وكان في انتظارها إخوتها لأن هذا العام هو «عام زايد»، وفي الساعات الأولى من بداية العام، قدمت مولودتنا الجديدة»، آملا أن يكون عام 2018 عام الأمن والأمان والخير على الجميع.

وقالت الدكتورة شاكيلا عرفان اختصاصية أمراض النساء والولادة:«إن الطفلة والأم في حالة صحية جيدة، وقد ضاعف انضمام الطفلة إلى الأسرة في هذا اليوم المميز من فرحة والديها وفرحتنا».

وعلى ذات الصعيد، استقبلت عائلة عبدالرحمن الكثيري طفلتهم الساعة التاسعة صباحاً في أول أيام العام الجديد، وقال والدها، «إنها الطفلة الثالثة للعائلة وأسميناها (حصة)، وقد كان من المتوقع قدومها في 28 ديسمبر ولكنها انتظرت لثلاث أيام أخرى لتنضم لنا في السنة الجديدة.. وفي هذا اليوم المميز، وأشرفت على ولادتها الدكتورة شاكيلا عرفان اختصاصية أمراض النساء والولادة في المستشفى، وبهذا فقد بدأنا عامنا بالبشائر والأفراح مع عام زايد الخير وعام الوفاء للوالد المؤسس، ومن هنا أتمنى لوطننا الغالي المزيد من التقدم والازدهار».