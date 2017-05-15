قطار ركاب يخرج عن القضبان

أثينا (د ب أ)
ذكرت خدمات الطوارئ اليونانية أمس أن شخصين لقيا حتفهما في حادث تحطم قطار خارج مدينة ثيسالونيكي، وأكد الحاكم المحلي، أبوستولوس تزيتزيكوستاس، أن سبعة أشخاص أصيبوا في الحادث الذي وقع أمس السبت، وبعضهم بإصابات خطيرة.
وكانت هيئة السكك الحديدية اليونانية، قد ذكرت في وقت سابق أن الحادث قد أسفر عن أربع حالات وفاة.
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وخرجت جميع عربات القطار «إنترسيتي 58» الخمسة وقاطرته عن القضبان بالقرب من قرية أديندرون، حسب قناة «سكاي» التلفزيونية اليونانية، إضافة إلى انزلاق القطار ليصدم منزلاً.
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وقال قائد هيئة السلامة من الحرائق في المدينة: «يجب هدم المنزل».