قطار ركاب يخرج عن القضبان

أثينا (د ب أ)

ذكرت خدمات الطوارئ اليونانية أمس أن شخصين لقيا حتفهما في حادث تحطم قطار خارج مدينة ثيسالونيكي، وأكد الحاكم المحلي، أبوستولوس تزيتزيكوستاس، أن سبعة أشخاص أصيبوا في الحادث الذي وقع أمس السبت، وبعضهم بإصابات خطيرة.

وكانت هيئة السكك الحديدية اليونانية، قد ذكرت في وقت سابق أن الحادث قد أسفر عن أربع حالات وفاة.

وقالت هيئة السكك الحديدية، إن 70 راكباً وخمسة من عمال السكك الحديدية كانوا على متن القطار الذي غادر أثينا بعد ظهر أمس الأول السبت، وكان من المقرر أن يصل إلى ثيسالونيكي في المساء.

وخرجت جميع عربات القطار «إنترسيتي 58» الخمسة وقاطرته عن القضبان بالقرب من قرية أديندرون، حسب قناة «سكاي» التلفزيونية اليونانية، إضافة إلى انزلاق القطار ليصدم منزلاً.

وقال أحد السكان المحليين للصحفيين في موقع الحادث «رأيت الموت قادماً نحوى»، وحالف الحظ سكان المنزل، حيث كانوا جميعاً في الطابق العلوي وقت الحادث. وخرجوا سالمين من المبنى الذي أصبح مهدداً بالانهيار.

وقال قائد هيئة السلامة من الحرائق في المدينة: «يجب هدم المنزل».