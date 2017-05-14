«دبي للثقافة» تحتفل بـ «العمال» في متحف الاتحاد

دبي (الاتحاد)

احتفلت هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، باليوم العالمي للعمال، الذي صادف الأول من مايو الجاري 2017، حيث قام فريق عيال زايد للمسؤولية المجتمعية في الهيئة بإطلاق مبادرة تحت شعار «شكراً لعطائكم».

واشتملت المبادرة على عدد من البرامج الترفيهية والرسمية؛ ففي يوم الاثنين الموافق للثامن من مايو، تم تنظيم زيارة للعمال من مختلف الجنسيات إلى متحف الاتحاد بدبي، برفقة أعضاء فريق عيال زايد للمسؤولية المجتمعية، لتعريف فئة العمال بتاريخ لدولة الإمارات، وجهود القادة المؤسسين لإرساء بنيان الاتحاد القوي الذي احتضنه هذا الصرح.

ومن جهة أخرى، نظم فريق عيال زايد للمسؤولية المجتمعية رحلة ترفيهية للعمال إلى عالم سفاري، وذلك الخميس الموافق للرابع من شهر مايو، حيث استقبل المخيم الصحراوي العمال المشاركين في الرحلة التي اشتملت أيضًا على برامج ترفيهية وتراثية وثقافية.

من جهته، قال سعيد محمد النابودة، المدير العام بالإنابة في هيئة دبي للثقافة والفنون: «بالتزامن مع عام الخير 2017، تتضاعف جهودنا لدعم أهداف هذه المبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وفي هذا الصدد، تصب برامج ومبادرات فريق«عيال زايد» في دبي للثقافة في سبيل ترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية».