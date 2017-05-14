«ولادة».. يجسد العزاء والانفتاح علــى الأمـل والتجــدد

إبراهيم الملا (رأس الخيمة)

في وادي «البيح» التابع لمنطقة «السدمة»، وتحت سفوح جبل «جيس» برأس الخيمة، كان المخرج السينمائي الإماراتي أحمد حسن أحمد يضع اللمسات الفنية الأخيرة، ويهيئ الكادرات الختامية لفيلمه الروائي الطويل الأول «ولادة»، الذي شهد ولادات متعاقبة على الورق، واختبر اقتراحات متعددة حول النص ومآلاته وشخوصه وحبكته، قبل أن يستقر المخرج ومعه مؤلف الفيلم السيناريست يوسف إبراهيم على صيغة نهائية، أفضت إلى سيناريو متماسك ورؤية جاذبة ومشوقة للمتلقي، قبل عرض الفيلم في الدورة المقبلة من مهرجان دبي السينمائي، وفي صالات السينما المحلية لاحقاً.

كانت الطبيعة المحيطة بالمكان تنطق هي الأخرى بلغة مشهدية آسرة، وترافقنا في تجوال مهيب وساحر نحو تفاصيل منسية، غيّبتها عنّا المدن، وأنسانا إيّاها ضجيج الحياة المتسارعة، كانت تلك تفاصيل الرعوية تنبعث وتندلع مثل سرّ، وتبوح بهدوء من خلال منطوقها الخفيّ بما لا يمكن لأي لسان أو أذن أن يفكاّ شيفرتها الغاصّة بصمت عريق، وجلال فائض.

«الاتحاد» التقت أثناء التصوير كلاً من مخرج الفيلم وكاتب السيناريو للتداخل مع المناخ الروائي والمشهدي للفيلم، حيث أشار عبدالله حسن أحمد، بداية، إلى أن تصديه لإخراج هذا الفيلم، جاء بعد تحديات إنتاجية كبيرة، وبعد تأملات مطوّلة حول النصّ الأولي الذي انبنى على فكرة احتاجت للكثير من الخيال الخصب والرؤية الدقيقة، وهي تحديات ــ كما وصفها عبدالله ـ شكّلتها الظروف الإنتاجية، والقيمة الإضافية المتوقعة لأول أفلامه الروائية الطويلة في المشهد السينمائي المحلّي، بعد فترة انقطاع وتوقف عن التعامل الفعلي على الأرض، وبعد خوض تجارب كثيرة مع الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة خلال الخمسة عشرة عاماً الماضية.

«مطلع الشمس»