صور.. محمد بن راشد: بقيادة خليفة.. الإمارات تسعى للريادة عالمياً

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حكومة دولة الإمارات هي حكومة نتائج، وأن أهم نتيجة تسعى للوصول إليها هي تقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم لتسهيل حياة الناس وتحقيق سعادتهم.

وقال سموه: «بتوجيهات أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تسعى حكومة دولة الإمارات للريادة عالمياً بامتلاك أسباب التطور والتقدم والتنمية الشاملة عبر تطوير آليات عمل مستقبلية، والمُسرِّعات الحكومية، هي أداة فاعلة للارتقاء بالعمل الحكومي وتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة وكبيرة، وهي تشكل رؤية موحدة وطموحة نريد تحويلها إلى آلية معتمدة في كافة مجالات العمل الحكومي».

جاء ذلك، لدى زيارة سموه لمقر المُسرِّعات الحكومية، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.