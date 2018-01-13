انطلاق منتدى الأطلسي في «عاصمة الطاقة العالمية»

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أطلق المجلس الأطلسي، أمس، النسخة الثانية من منتدى الطاقة العالمي السنوي في أبوظبي، وذلك قبيل انطلاق أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقال معالي سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والصناعة: «إن أبوظبي باتت عاصمة الطاقة العالمية، حيث أصبح بالفعل لديها منصات متكاملة للطاقة المتجددة ونظيرتها الأحفورية قل أن تجد مثيلاً لها في العالم».

ولفت المزروعي في تصريحات للصحفيين أمس، إلى أن الإمارات تقود المنطقة لتحقيق التوازن في مجال توفير الطاقة وتنويع مجالاتها والاستفادة من الاستثمارات التي تقوم بها أدنوك، مشيراً إلى أن الإمارات تتطلع لمجال أوسع وأرحب في مجال الطاقة من خلال الحوارات البناءة في منصات مختلفة، مثل أديبك وأسبوع الاستدامة واجتماعات الأطلسي.

وأضاف أن الحوار دار في المنتدى حول الأوضاع الجيوسياسية في العالم وما يشهده سوق النفط حالياً، لافتاً إلى أن المنتدى فرصة لتبادل وجهات النظر ودراسة تأثير العوامل السياسية، حيث نقدم في دولة الإمارات نموذجاً متكاملاً في خلق مزيج من الطاقة.