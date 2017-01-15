11 خطأ فادحاً نرتكبها خلال اليوم

الاتحاد نت

منذ اللحظة التي يستيقظ فيها كلٌ منّا من نومه يرتكب، دون قصد، العديد من الأخطاء والهفوات، التي ربما تكون قد باتت جزءاً من برنامجه اليومي.

المشكلة أن هذه الأخطاء قد تلقي بظلالٍ سلبية على صحة المرء وقدرته على أداء واجباته ومهامه بكفاءة، حتى وإن كانت تبدو قليلة الشأن.

وفي محاولة للمساعدة على تلافي مثل هذه الهفوات، أعدت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية قائمة بأبرزها، بدءاً من لحظة الاستيقاظ وصولاً إلى وقت الخلود إلى النوم من جديد.

6:30 تجاهل رنين المُنبه ومواصلة النوم قليلاً

بالرغم من أن الكثيرين يرون أنه لا يوجد أجمل من نيل قسط إضافي من النوم، وضغط ما يُعرف بـ«زر الغفوة»، الذي يتيح المرء تجاهل رنات التنبيه من هاتفه المحمول لبعض الوقت؛ فإن تيموثي مورغن تالر الخبير في شؤون النوم يقول إن ذلك ليس بالتصرف الصائب. فاغماضك لعينيك ثانيةً بعد استيقاظك يعني دخولك في دورة نومٍ لن تتمكن بالقطع من إكمالها، ولذا فإنك ستنهض من الفراش في نهاية المطاف، شاعراً بالإنهاك والإعياء على الأغلب، بدلاً من الانتعاش والنشاط.