نجـوم لا يعـرفـون «البطاقات الحمراء»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يكن الظهير الألماني فيليب لام «كابتن» فريق بايرن ميونيخ، والذي أعلن اعتزاله اللعب بنهاية هذا الموسم، الوحيد الذي لم يحصل خلال مسيرته الكروية على «بطاقة حمراء»، فهناك نجوم آخرون غير قليلين كانوا يتمتعون بروح رياضية عالية منعتهم من ارتكاب أية حماقة يندمون عليها داخل المستطيل الأخضر.

هؤلاء النجوم وصفهم خبراء اللعبة بأنهم يحملون صفة «الجنتلمان» على أرضية الملعب، بعضهم اعتزل اللعب منذ سنوات، والبعض الآخر لا يزال يصول ويجول في الملاعب، ويتألق ويبدع، وفي الوقت نفسه يقدم القدوة والمثل على التحلي بالهدوء ورباطة الجأش والانضباط والثبات الانفعالي وعدم التهور، فلا يرتكب مطلقاً أخطاء جسيمة ولهذا لا يتعرض للطرد.

وإذا كان «فيليب لام» قد لعب أكثر من 500 مباراة مع النادي البافاري و113 مباراة مع منتخب «المانشافت» الألماني، فإنه لم يحصل خلال كل هذه المباريات على امتداد الـ 15سنة التي لعبها على أعلى مستوى احترافي، على أية بطاقة حمراء، رغم كونه مدافعاً لعب في كل مراكز الدفاع كظهير أيمن وأيسر وقلب دفاع.

ومن النجوم القدامى الذين لم يتلقوا خلال مشوارهم الطويل أية بطاقة حمراء، الفرنسي الساحر «ميشيل بلاتيني» نجم فرنسا ومنتخب الديوك في ثمانينيات القرن الماضي، ورغم ما كان يتعرض له من خشونة مفرطة في كل المباريات التي يشارك فيها، نظراً لموهبته الفذة في المراوغة وتسجيل الأهداف، فإنه أبداً لم يخرج عن شعوره ولم يتهور، وبالتالي لم يحصل على أية بطاقة حمراء خلال الـ 655 مباراة التي لعبها مع الأندية التي ارتدي قميصها وأشهرها يوفينتوس الإيطالي، ومع منتخب الديوك الفرنسية.