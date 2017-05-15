16 نجماً يتنافسون في جوائز «الخليج العربي» الليلة

معتصم عبدالله (دبي)

تتجه الأنظار في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، إلى فندق جميرا أبراج الاتحاد بالعاصمة أبوظبي، والذي يحتضن حفل نهاية الموسم الكروي 2016 - 2017 لمسابقات لجنة دوري المحترفين، تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والذي سيتم خلاله تتويج نجوم الموسم الرياضي بمختلف الفئات، كما سيشهد الحفل مراسم سحب قرعة الموسم الرياضي الجديد 2017 - 2018 لبطولة دوري وكأس الخليج العربي.

وتعد النسخة الحالية لحفل جوائز دوري المحترفين الخامسة على التوالي، حيث تشهد تتويج الفائزين في عشر فئات للجائزة، من بينها خمس جوائز حسب التصويت، تشمل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، جائزة القائد لأفضل مدرب، جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد وجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، في المقابل تشمل قائمة الجوائز التي تعتمد على الإحصائيات جائزة فريق الأحلام، الحذاء الذهبي لهداف دوري الخليج العربي، الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، المدير الفني للعبة «فانتاسي» دوري الخليج العربي، ثم جائزة أفضل نادٍ محترف.

وضمت القائمة النهائية للمنافسين في جوائز دوري الخليج العربي لموسم 2016 - 2017، في جائزة الكرة الذهبية فئة اللاعب الإماراتي، الثلاثي علي مبخوت «الجزيرة»، عمر عبد الرحمن «العين» وأحمد خليل «الأهلي»، وفي فئة اللاعب الأجنبي، تدور المنافسة بين ماكيتي ديوب «الأهلي»، فابيو دي ليما وكايو كانيدو «الوصل»، وانحصر التنافس في جائزة الفتى الذهبي في خلفان مبارك «الجزيرة»، جاسم يعقوب «النصر»، ومحمد العكبري «الوحدة»، وفيما يتعلق بجائزة القائد، فقد جاء التصويت لفائدة هينك تين كات، مدرب الجزيرة، كوزمين أولاريو مدرب الأهلي، ورودولفو أروابارينا مدرب الوصل، فيما يتنافس في جائزة القفاز الذهبي كل من ماجد ناصر من الأهلي، علي خصيف من الجزيرة، وخالد عيسى من العين.

من جانبه، أكد عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة المحترفين، أن الحفل بمثابة إسدال الستار وإعلان نهاية الموسم الكروي بكل ما حفل به من إيجابيات، وهو التقليد الذي نتبعه في تأكيد قيم الكرة الإماراتية، وكشف عن دعوة ثلاثة من أساطير كرة القدم العربية للمشاركة في الحفل ممثلين في محمود الخطيب نجم الكرة المصرية والفائز بالكرة الذهبية في أفريقيا، وأسطورة الكرة السعودية ماجد عبد الله أحد أفضل اللاعبين العرب على مر الأجيال، والنجم الإماراتي فهد خميس، وقال: دعوة النجوم الثلاثة تأكيد لقيمة الإبداع الكروي فناً وخلقاً، وهو ما جعل اللاعبين الثلاثة تحديداً على رأس قائمة أفضل اللاعبين العرب عبر الأجيال، وأن وجودهم معنا بعد كل هذه السنوات من الاعتزال لم يكن لعطائهم داخل الملعب فقط بل خارجه أيضاً، فهم قدوة لمن أتوا بعدهم، وهو ما نتمنى أن نراه في الأجيال المقبلة.