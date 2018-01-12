الفاو: %8.2 زيادة أسعار الغذاء في العالم

باريس (أ ف ب)

أعلنت منظمة الأغدية والزراعة (الفاو)، أمس، أن أسعار الغذاء في العالم ارتفعت بنسبة 8.2% عام 2017 بالمقارنة مع 2016.

وقالت المنظمة: «إن مؤشرها لأسعار الغذاء بلغ معدله 174.6 نقطة في 2017، في أعلى معدل سنوي منذ 2014».

في ديسمبر وحده، سجل المؤشر الذي يقيس التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية 169.8 نقطة، بتراجع 3.3% عن نوفمبر بحسب بيان للمنظمة.

وتابع البيان أن التراجع من شهر إلى آخر كان «نتيجة تراجع حاد على صعيد الزيوت النباتية ومشتقات الألبان»، لكن أسعار كل فئات المواد الغذائية باستثناء السكر سجلت ارتفاعاً على مدى العام.

وكان المؤشر الفرعي لمشتقات الألبان قد سجل أسرع نسبة ارتفاع مع زيادة بـ31.5% على مدى عام.

أما مؤشر أسعار الزيوت النباتية فارتفع بنسبة 3% بينما كانت هذه النسبة 3.2% لسعر الحبوب و9% لأسعار اللحوم بالمقارنة مع مستويات العام 2016.

في المقابل، تراجعت أسعار السكر بمعدل 11.2% في عام 2017 بالمقارنة مع 2016 «بفضل محصول قوي في البرازيل أكبر منتج في العالم»، بحسب بيان الفاو.