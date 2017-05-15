240 متسابقاً في «ياس مول» المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)

حقق سباق «ياس مول» المجتمعي للجري الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي في أروقة «ياس مول» نجاحات مميزة ومشاركة مجتمعية كبيرة وصلت لأكثر من 240 متسابقاً، ولثلاث مسافات رئيسة 2.5 كم، 5 كم، 10 كم.

ويأتي السباق ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي لعام 2017، ودعم مساعيه الرامية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وتحقيق التواصل الرياضي لجميع الفئات المجتمعية، والعمل على رفع المستوى الثقافي والوعي بأهمية الرياضة، ودعم ممارسة فئات المجتمع لرياضة الدراجات الهوائية.

وشملت السباقات، سباق مسافة الـ 2.5 كم للفئة العمرية 11-15 سنة والمفتوح، وسباق مسافة الـ 5 كم للفئتين العمريتين 11- 13 و 14 - 16 سنة والمفتوح والمخضرمون والأساتذة، فيما شمل سباق الـ 10 كم الفئة العمرية 18 - 39 سنة و 40 - 44 و 45 - 49 و 50 - 54 و 55 - 59 و أكثر من 60 سنة.

وأشاد خالد القبيسي مدير مشروع في مجلس أبوظبي الرياضي بالأقبال الكبير للمشاركة في سباق ياس مول الذي يمثل احد الفعاليات المعتمدة في أجندة الرياضة المجتمعية والهادفة لرفع مستوى الوعي الرياضي وتحسين اللياقة البدنية.

وأكد القبيسي أهمية السباق المجتمعي للجري ودوره في دعم الرياضة المجتمعية، ورفع مستوى التفاعل بالأنشطة كافة وبتنوع الرياضات، مبيناً أن المجلس يولي أهمية للسباقات المجتمعية، وتأكيد دورها في مواجهة التحديات الصحية.