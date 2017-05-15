«إيجل أي» يتوج بكأس «فورمولا إثارة» بحلبة ياس

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج فريق «إيجل أي» من أكاديمية الياسمينا بكأس البطولة المفتوحة الرئيسة لسباق «فورمولا إثارة» الذي نظمته حلبة مرسى ياس في إطار سعيها الدائم نحو توسيع قاعدة الممارسين لسباقات السيارات، بشكل عام والخاصة برياضة الصغار بشكل خاص، وحل ثانياً فريق مدرسة ريبتن، أما المركز الثالث، فكان من نصيب فريق مدرسة رانجزش برايميري.

وفي فئة المبتدئين «روكي»، توج فريق تيربو اسكوادا من مدرسة ليوا الدولية بالمركز الأول، فيما حل ثانياً فريق فورتتيدو، وثالثاً جاء جي إس تو.

أقيمت المنافسات بمركز الفعاليات بالحلبة أمس الأول، بمشاركة 31 فريقاً من 18 مدرسة من مختلف أنحاء العاصمة أبوظبي.

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى أحمد محمد هلال الكعبي، رئيس الشؤون الحكومية، بحلبة مرسى ياس، وشهدت الاحتفالية حضوراً كبيراً من المهتمين برياضات السرعة، فضلاً عن مسؤولي 18 مدرسة شاركت في المنافسات.