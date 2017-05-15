«طائرة السماوي» ترسم لوحة المستقبل

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

خطت الكرة الطائرة في نادي بني ياس خطوات واثقة بالموسم الحالي بعدما نجحت مؤخراً في الظفر بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشباب ولقب دوري الناشئين، في إنجاز باهر يؤكد أن اللعبة كانت وما تزال تسير في الطريق الصحيح، لتكتمل لوحة المستقبل، وشهدت صالة المعهد البترولي بالعاصمة أبوظبي مساء أمس الأول تتويج بني ياس بلقب الناشئين بعد مباراة مثيرة تفوق فيها «السماوي» على الوصل بنتيجة 3-2 بواقع أشواط «25-15، 25-16، 25-10».

وتوج فريق بني ياس للناشئين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، بحضور محمد غانم المنصوري رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية وسالم نايف الكثيري النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة الطائرة - رئيس لجنة الأحداث الرياضية، إلى جانب جمع غفير من المسؤولين في النادي يتقدمهم سعيد سالم الكثيري المدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية ورياض المنهالي مدير الكرة الطائرة.

وأهدى الريسي إنجاز فريقي الشباب والناشئين إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان النائب الأول لرئيس النادي وإلى سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان النائب الثاني لرئيس النادي.

وأكد الريسي أن لعبة الطائرة في بني ياس عودت الجميع على تحقيق الإنجازات النوعية في كل موسم، وهو الأمر الذي يدل على جهود شركة الألعاب الرياضية برئاسة محمد غانم المنصوري وكل أعضاء الشركة واهتمامهم بهذه اللعبة التي قدمت العديد من المواهب الفذة على صعيد الناشئين والشباب الذين يعدون بمثابة نواة للفريق الأول، مهنئاً محبي النادي على ما تحقق على هذا الصعيد.