الأهلي والشباب يتفوقان على السد والريان

علي معالي (دبي)

فرضت السلة الإماراتية نفسها على بطولة الأندية الخليجية، في نسختها الـ 37 المقامة حالياً في البحرين في ضيافة نادي المنامة، حيث نجح فريقا الأهلي والشباب في التفوق الكبير على ممثلي السلة القطرية، السد، والريان.

تصدر فريق الأهلي قمة المجموعة الأولى متساوياً مع الأهلي البحريني مع نهاية مباريات اليوم الثاني، بعد تحقيق الفرسان الفوز أمس الأول على السد القطري 70/96، في حين استهل فريق الشباب مشواره في البطولة بانتصار عريض على الريان القطري بنتيجة 105/ 81.

استطاع الأهلي حامل اللقب أن يقدم مباراة قوية، تمكن خلالها من الفوز، ورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، فيما تعرض السد لثاني خسارة له في البطولة.

وجاءت نتيجة الأرباع (10/23 و15/24 و14/29 للأهلي و31/20 للسد)، وأجاد من الفرسان سام يونج 28 نقطة وقيس عمر 19 نقطة، ومحمد مبارك 15 نقطة، وطلال سالم 11 نقطة، والأميركي ميتشال 10 نقاط، محمد عبداللطيف 8 نقاط، وسعيد مبارك 5 نقاط.