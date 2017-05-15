منتخبنا يبدأ مشواره بمواجهة جنوب أفريقيا اليوم

دبي (الاتحاد)

يستهل منتخبنا مشواره في بطولة فزاع الدولية لكرة السلة على الكراسي المتحركة

بمواجهة جنوب أفريقيا في الثانية ظهر اليوم، ضمن مباريات المجموعة الثانية بصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم في النادي الأهلي.

وكان منتخب بريطانيا قد حقق الفوز الأول في البطولة بتفوقه بنتيجة كبيرة على حساب جنوب أفريقيا «101-24» في المباراة التي أقيمت صباح أمس ضمن المجموعة الثاني، مما يجعل مواجهة منتخبنا حاسمة في حال نجاحه بتحقيق الفوز لضمان الصعود للمربع الذهبي للبطولة.

وعقدت اللجنة المنظمة الاجتماع الفني ومراسم سحب القرعة مساء أمس الأول، والتي أسفرت عن وقوع منتخبنا في المجموعة الثانية القوية إلى جانب بريطانيا وجنوب أفريقيا، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات البحرين والسعودية وتايلاند واليابان. وتقام اليوم 3 مباريات تجمع البحرين مع تايلاند، واليابان مع السعودية ومنتخبنا أمام جنوب أفريقيا، فيما تقام مباراتا الدور نصف النهائي بعد غد في العاشرة صباحاً والثانية ظهراً، ثم تقام مباريات تحديد المراكز والمباراة النهائية الخميس المقبل ومراسم التتويج.

حضر الاجتماع الفني أحمد حسن الحمادي رئيس اللجنة الفنية للبطولة، نوريتين بيلميز رئيس اللجنة الدولية لحكام سلة الكراسي المتحركة، وأعضاء اللجان الفنية والتطويرية وممثلي المنتخبات المشاركة في البطولة.

ورحب الحمادي بالمنتخبات المشاركة وتمنى لها التوفيق في مشاركتها في البطولة، مشيراً إلى حرص اللجنة على إقامة مراسم القرعة بحضور كل المشاركين وإجرائها بكل شفافية لمنح الجميع الفرصة للاطلاع على التعليمات الفنية للبطولة، ومراجعتها وإعلامنا بأي مقترحات، خصوصاً أننا نقوم سنوياً بتطوير كل الجوانب الفنية، ونسعى لاستضافة الدورات الدولية المرافقة بما يجعل من البطولة فرصة للارتقاء بمستويات كل عناصر اللعبة من لاعبين ومدربين وحكام ومصنفين.

وعبر نوريتين بيلميز عن إعجابه بالتحضيرات التي قامت بها اللجنة المنظمة، مشيراً إلى أن بطولة فزاع الدولية لسلة الكراسي المتحركة تعد نموذجاً رائداً على مستوى المنطقة والقارة من كل الجوانب التنظيمية والفنية، وتركيزها أن تكون أكثر من مجرد مسابقة رياضية عبر هذه اللقاءات وورش العمل التي تقام، ويتم من خلالها تطوير مستويات العاملين في رياضة سلة الكراسي المتحركة.

ويرى تشارلز ساوندرز الرئيس التنفيذي لاتحاد جنوب أفريقيا لسلة الكراسي المتحركة أن البطولة تعد بكل المقاييس محطة مهمة تشكل نقلة عالمية للفريق. وقال: يضم منتخب بلادي الحالي العديد من عناصر تحت 23 سنة ممن توجوا بلقب بطولة أفريقيا مؤخراً، ونسعى من خلاله إلى تكوين فريق أقوى في السنوات المقبلة والاستفادة من الخبرات المكتسبة من المشاركة في بطولة تضم نخبة المنتخبات من حول العالم.