ملتقى المنال يناقش هموم وتحديات «أصحاب الهمم»

أسامة أحمد (الشارقة)

برعاية الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة تنظم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية صباح اليوم بغرفة تجارة وصناعة الشارقة «ملتقى المنال» الشارقة تحت شعار «عن بعد.. أصحاب الهمم والإعلام الرياضي» بالتعاون مع اتحاد المعاقين واللجنة البارالمبية الآسيوية بعد أن درجت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تنظيم هذا الملتقى كل عامين، حيث تهدف النسخة الجديدة للملتقى توفير أفضل السبل لخلق شراكة حقيقية وفعالة بين الإعلام و«أصحاب الهمم» بهدف تعزيز هذه العلاقة كعنصر أساسي في تفعيل المشهد الرياضي لأصحاب الهمم وتوطيد العلاقة بينهما من أجل نشر ألعابهم وتسليط الضوء على نجاحاتهم، في ظل التحديات التي تواجههم.

وتسعى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية من أجل نجاح الملتقى، الذي يشارك فيه 13 متحدثاً في 4 جلسات في ظل الاهتمام الذي يجده من الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، خصوصاً أن رياضة أصحاب الهمم تجد اهتماماً خاصاً من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «نصير أصحاب الهمم»، حيث يدشن الفيلم الوثائقي عن دور صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم ومساندة هذه الشريحة الفاعلة في المجتمع جلسات الملتقى، ويعقب ذلك كلمة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تلقيها منى عبد الكريم اليافعي.

ويتحدث في الملتقى نخبة من الباحثين والأبطال، ففي الجلسة الأولى «العلاقة مع الإعلام.. علاقة عن بُعد» يناقش ثاني جمعة بالرقاد رئيس المجلس الاستشاري للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم الرؤية الخاصة بطبيعة العلاقة بين الجانبين مع الدكتور طارق بن سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين والبطل الأولمبي عبدالله سلطان العرياني، ويدير الجلسة طارق الحمادي من قناة أبوظبي الرياضية.

الجلسة الثانية بعنوان «المؤسسات الإعلامية هل هي شريك مؤهل»؟ ويديرها الزميل كفاح الكعبي، وفيها يجيب رئيس قسم الرياضة في صحيفة الخليج ضياء الدين علي مع مدير قناة دبي الرياضية راشد الأميري والإعلامي أحمد العامري عن هذا التساؤل.

ويناقش الملتقى في جلسته الثالثة دورة الأولمبياد الخاص العالمية 2019 التي تستضيفها العاصمة أبوظبي التي يديرها خالد الحمادي من قناة الشارقة الرياضية، ويتحدث فيها ماجد العصيمي عضو اللجنة العليا لألعاب أبوظبي 2019 وحسن المزروعي مدير دورة ناس الرياضية وذيبان سالم المهيري الأمين العام لاتحاد المعاقين حول مدى جاهزية الإعلام للتعامل مع الحدث الكبير.

أما الجلسة الرابعة بعنوان «فرسان الإرادة» والتعامل مع الإعلام، يديرها الزميل أحمد سلطان من قناة الشارقة الرياضية، ويتحدث فيها محمد خميس خلف بطلنا الأولمبي ومحمد التاجر لاعب الفروسية لمنتخب الأولمبياد الخاص، وسهام الرشيدي لاعبة منتخبنا في ألعاب القوى.

وسيكون ماجد العصيمي وذيبان المهيري وعبدالله العرياني ومحمد خميس وعبدالله التاجر وسهام الرشيدي نجوم «أصحاب الهمم» في الملتقى والذين يملكون سجلاً حافلاً على الصعيدين الإداري والفني، ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية «فارس إرادة» وصل إلى القمة بالعزيمة والإصرار وقهر الصعاب من لاعب رمي القرص، ثم الطاولة إلى قمة الهرم الإداري في آسيا حينما فاز في ديسمبر 2014 برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية كأول عربي يصل إلى رئاسة بارالمبية أكبر قارات العالم، مواصلاً مسيرة العطاء في ميادين «أصحاب الهمم»، والتي منحته جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في فئة الإداري المحلي، وكان ضمن فريق عمل ملف استضافة أبوظبي للألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص 2019 وهو حالياً عضو اللجنة العليا للحدث.

وبدأ ذيبان المهيري مسيرته كلاعب من عام 99 إلى 2010 في رمي القرص فئة 54 ليعتزل اللعب الدولي عام 2010، والذي دخل مجال العمل الإداري عام 2006 وكان لاعباً آنذاك بنادي العين للمعاقين حيث عمل عضواً باللجنة الفنية ليعمل بعد ذلك في اتحاد المعاقين دورتي 2008_ 2012_ و2012_ 2016 حيث يشغل الأمين العامل للاتحاد.