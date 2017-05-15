دبي يحرز دوري الشطرنج للرجال .. وأبوظبي بطل الشباب

دبي (الاتحاد)

حقق فريق دبي لقب دوري الشطرنج للرجال هذا الموسم، وقبل الجولة الأخيرة رغم غيابه عن الجولة التي استضافها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وجاء فوز دبي بالدوري بعدما تعادل الشارقة مع أبوظبي 2-2، في الجولة الخامسة لدوري الرجال، حيث انتهت المباريات على الطاولات الأربع بالتعادل: عمر نعمان لاعب الشارقة مع إبراهيم الخوري لاعب أبوظبي، ومحمد علي الطاهر لاعب الشارقة مع أحمد الخوري لاعب أبوظبي، وعبدالكريم علي لاعب الشارقة مع زايد الحامد لاعب أبوظبي، وعبدالله مراد لاعب الشارقة مع منصور الخوري، وحصل كل لاعب على نصف نقطة، ورفع الشارقة رصيده إلى 4 نقاط مقابل نقطة لفريق أبوظبي، ليظفر فريق دبي بلقب دوري الرجال رغم غيابه عن هذه الجولة.

وأسفرت منافسات دوري السيدات بعد الجولة الخامسة عن تصدر فتيات الشارقة للقمة برصيد 5 نقاط، متساوياً مع فريق دبي الذي يخوض آخر مبارياته الأسبوع المقبل، وحل في المركز الثالث فريق العين.

في الوقت نفسه، استضاف نادي العين للشطرنج والثقافة الجولة الأخيرة للدوري العام للشطرنج للمراحل السنية تحت 18 و14 و10 سنوات للأولاد والفتيات، وأسفرت النتائج عن سيطر فريق أبوظبي على مسابقة دوري تحت 18 سنة للشباب، بعدما حسم الدرع الشباب بفارق كبيرٍ عن أقرب منافسيه وسجل 7 نقاط مقابل نقطتين للشارقة الوصيف ثم العين في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وأسفرت الجولة الأخيرة عن فوز أبوظبي على العين بنتيجة 3-1.

وتحولت مسابقة الفتيات تحت 18 سنة إلى المباراة الفاصلة بين أبوظبي ودبي بعدما تساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 6 نقاط، والثالث فتيات الشارقة، وأسفرت الجولة الأخيرة عن فوز أبوظبي على الشارقة 3.5 نقطة مقابل نصف نقطة، وفاز دبي على فتيات الشارقة 3-1.