«رمضان.. رياضة وصحة» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظم مجلس الشارقة الرياضي فعالية «رمضان.. رياضة وصحة» بالتعاون مع الجامعة القاسمية بالشارقة ضمن مبادراتها «الشارقة مدينة تنبض بالرياضة» بهدف نشر ثقافة الرياضة وتوعية الطلبة والطالبات بكيفية ممارسة الرياضة والتغذية السليمة استعداداً لشهر رمضان المبارك.

حضر الفعالية الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والأستاذ الدكتور رشاد محمد سالم مدير الجامعة القاسمية وسعيد عبيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد كرة القدم وعبد العزيز النومان الأمين العام للمجلس وعدد من كبار المسؤولين.

وشملت الفعالية فحوصاً طبية مجانية لسكر الدم وضغط الدم وهشاشة العظام وثاني أكسيد الكربون وقياس كتلة الجسم واستشارات صحية على النتائج لكل مشارك، كما تم عمل فحوص خاصة بالتدخين وتقديم النصائح عن كيفية الإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى حضور مختصين في اللياقة البدنية والتغذية واستشاري طب رياضي ومعالج رياضي والعلاج الطبيعي.

كما شملت فعاليات هذا اليوم على مسابقات اللياقة البدنية من قبل مدربين مختصين، إلى جانب توجيه الطلبة بكيفية استخدام الأجهزة الرياضية في الأندية.

وصرح الشيخ صقر بن محمد القاسمي: «تعتبر ممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك من العادات الصحية التي يُنصح بمزاولتها لما لها من فوائد عديدة تنعكس بشكل إيجابي على صحة الإنسان بناءً على مختلف التقارير الطبية والدراسات الصحية».

وأضاف: «من هذا المنطلق، نظم مجلس الشارقة الرياضي هذه الفعالية في مقر الجامعة القاسمية بهدف توعية الجمهور والطلبة بكيفية ممارسة الرياضة بشكل صحيح خلال الشهر الفضيل والتغذية السليمة قبل وبعد ممارسة الرياضة وكيفية استخدام الأجهزة الرياضية بالطرق الصحيحة، وتوفير فحوص طبية واستشارات بناءً على النتائج».

وذكر الشيخ صقر القاسمي أن هذه الفعالية تأتي نتاج الشراكة الاستراتيجية مع الجامعة القاسمية بعد توقيع مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات للتعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات وتأسيس شراكة مجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

واستطرد رئيس مجلس الشارقة الرياضي قائلاً: «إننا في مجلس الشارقة الرياضي نسعى لتحقيق رؤيتنا (أندية متفوقة أخلاقياً ورياضياً تسعى لرعاية الشباب وحصد الإنجازات)، ونشر رسالتنا لرفع مستوى الشباب رياضياً وتنمية مواهبهم والارتقاء بالألعاب الرياضية».