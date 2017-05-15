قرعة متوازنة لكرة القدم والطائرة

دبي (الاتحاد)

أجرت اللجنة المنظمة قرعة بطولتي كرة القدم والطائرة ضمن النسخة الخامسة من دورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأقيمت مراسم القرعة بحضور حسن المزروعي مدير الدورة وأعضاء اللجنة الفنية للدورة وممثلي الفرق المشاركة في منافسات القدم والطائرة.

وأسفرت نتائج قرعة بطولة كرة قدم الصالات عن توزيع الفرق على مجموعات متوازنة، وأسفر برنامج المباريات عن مجموعة من المواجهات القوية بين الفرق، حيث يشارك 12 فريقاً في النهائيات وزعت على أربع مجموعات، تضم المجموعة الأولى فرق الجوارح، البحري سبورت 2، ومركز كواترو الرياضي، وتضم المجموعة الثانية فرق: الطاهر، الفكتوري، والعاصفة، وتضم المجموعة الثالثة فرق: زاجل، الإمبراطور، وإم كي إس، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق: ياس، أكاديمية سبورت فور أول، والوصل. ويلتقي فريق الجوارح مع فريق مركز كواترو الرياضي في العاشرة مساء الاثنين 5 يونيو ضمن منافسات المجموعة الأولى، تليها مباراة فريق الطاهر مع العاصفة بالمجموعة الثانية، ويلتقي فريق زاجل مع فريق إم كي إس ضمن منافسات المجموعة الثالثة. وأعلنت اللجنة المنظمة عن أن يوم الثلاثاء 23 مايو الجاري سيكون آخر موعد لتسجيل اللاعبين المواطنين للمشاركة مع فرقهم في النهائيات، فيما سيكون يوم الجمعة 2 يونيو آخر موعد لتسجيل اللاعبين الأجانب في الفرق، وتستمر منافسات كرة قدم الصالات حتى يوم الجمعة 16 يونيو.

وأسفرت نتائج قرعة بطولة الكرة الطائرة عن توزيع الفرق على مجموعتين ضمت الأولى فرق: فهود زعبيل، المفاجأة، الحزم، وسبايدر تيم، وضمت المجموعة الثانية فرق: إم أر إم أر 2، زعبيل، إم أر إم أر، وعاصفة زعبيل، وأسفر برنامج المباريات عن الجدول التالي: يلتقي فريق سبايدر تيم مع فريق فهود زعبيل في الساعة الحادية عشر والنصف مساء يوم الأحد 25 مايو الجاري، تليها مباراة فريق الحزم مع فريق المفاجأة في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.