قرعة متوازنة لكرة القدم والطائرة

دبي (الاتحاد)
أجرت اللجنة المنظمة قرعة بطولتي كرة القدم والطائرة ضمن النسخة الخامسة من دورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.
وأقيمت مراسم القرعة بحضور حسن المزروعي مدير الدورة وأعضاء اللجنة الفنية للدورة وممثلي الفرق المشاركة في منافسات القدم والطائرة.
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وأسفرت نتائج قرعة بطولة الكرة الطائرة عن توزيع الفرق على مجموعتين ضمت الأولى فرق: فهود زعبيل، المفاجأة، الحزم، وسبايدر تيم، وضمت المجموعة الثانية فرق: إم أر إم أر 2، زعبيل، إم أر إم أر، وعاصفة زعبيل، وأسفر برنامج المباريات عن الجدول التالي: يلتقي فريق سبايدر تيم مع فريق فهود زعبيل في الساعة الحادية عشر والنصف مساء يوم الأحد 25 مايو الجاري، تليها مباراة فريق الحزم مع فريق المفاجأة في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.