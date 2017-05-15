18 لاعباً في التجمع الأخير لمنتخب اليد

رضا سليم (دبي)
أنهى منتخب اليد تجمعه بصالة نادي الشارقة ضمن برنامج الإعداد للبطولة الآسيوية المؤهلة لمونديال ألمانيا والدانمارك والتي ستقام يناير المقبل، وهو التجمع الأخير للمنتخب هذا الموسم، على أن تعود التدريبات أغسطس المقبل، لتبدأ مرحلة جديدة من الإعداد.
وشارك في التدريبات الأخيرة 18 لاعباً، وقد قام الجهاز الفني بقيادة الجزائري صالح بو شكريو باستدعاء أحمد هلال لاعب الشارقة، ويوسف بلال، لاعب الأهلي، لترتفع قائمة المنتخب إلى 28 لاعباً، وقد غاب عدد من اللاعبين للمشاركة مع منتخب الشاطئية في البطولة الآسيوية المقامة حالياً بتايلاند.
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وغاب عن التدريب عبدالحميد الجنيبي وسلطان محمد من الجزيرة وأحمد سالم وعبدالله عبدالرحمن من العين، وطارق شاهين لاعب الشارقة لظروف عملهم، بجانب المصابين، وهم رحمة غالب وأحمد حسين من الوصل، وشهاب غلوم ومحمد عبدالله من الشارقة.
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من ناحية أخرى، تشهد ملاعب اليد خلال الأسبوع الحالي مواجهتين بين الشارقة والشعب في ديربي الإمارة الباسمة على مستوى المراحل السنية، حيث يلتقي الشارقة والشعب في نهائي كأس الإمارات للناشئين بعدما فاز الشارقة على الجزيرة 27-18 في الدور نصف النهائي للبطولة، فيما فاز الشعب على الشباب بفارق هدفين 24-22، وسيقام نهائي الناشئين يوم الخميس المقبل، والمواجهة الثانية بين الفريقين في نهائي كأس الإمارات للأشبال، بعدما تأهل الشعب للنهائي بعد الفوز على فريق الجزيرة بفارق هدفين 25-23، في الدور قبل النهائي، فيما فاز الشارقة على الأهلي 28-17، ويقام النهائي يوم السبت المقبل.
وفي الدور قبل النهائي لكأس الإمارات للصغار، فاز الأهلي على الجزيرة «أ» 26-21، فيما فاز الشعب على الشباب 28-23، وتأهل الأهلي والشعب للمباراة النهائية التي ستقام يوم الجمعة المقبل، وهو ما يعني أن الكوماندوز سيلعب في 3 نهائيات للمراحل السنية على كأس الإمارات للأشبال والصغار والناشئين.
من ناحية أخرى، تصدر فريق الجزيرة قمة دوري السيدات واقترب كثيراً من المحافظة على الدرع بعدما فاز على الشباب 51-4، في ختام مباريات الذهاب، ويشارك في الدوري 3 فرق فقط، حيث يلعب الفريق بجانب الشباب والجزيرة، وكلاهما فاز على الدولي، ثم فاز الجزيرة على الشباب. ويلتقي في الجولة الأخيرة للدوري يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث يلعب الجزيرة مع الفريق الدولي يوم الجمعة، والختام السبت بمواجهة تجمع بين الشباب والجزيرة.