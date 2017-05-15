18 لاعباً في التجمع الأخير لمنتخب اليد

رضا سليم (دبي)

أنهى منتخب اليد تجمعه بصالة نادي الشارقة ضمن برنامج الإعداد للبطولة الآسيوية المؤهلة لمونديال ألمانيا والدانمارك والتي ستقام يناير المقبل، وهو التجمع الأخير للمنتخب هذا الموسم، على أن تعود التدريبات أغسطس المقبل، لتبدأ مرحلة جديدة من الإعداد.

وشارك في التدريبات الأخيرة 18 لاعباً، وقد قام الجهاز الفني بقيادة الجزائري صالح بو شكريو باستدعاء أحمد هلال لاعب الشارقة، ويوسف بلال، لاعب الأهلي، لترتفع قائمة المنتخب إلى 28 لاعباً، وقد غاب عدد من اللاعبين للمشاركة مع منتخب الشاطئية في البطولة الآسيوية المقامة حالياً بتايلاند.

وتضم قائمة المنتخب رحمة غالب ومحمد إسماعيل وأحمد حسين ومايد عقاب وعيسى البناي من الوصل، ومحمد يوسف ومرزوق البلوشي ويوسف بلال من الأهلي، ووليد إبراهيم وشهاب غلوم وفيصل غلوم ومحمد سعيد من النصر، وعبدالله البلوشي من الشباب، وطارق علي وخالد سعيد وطارق شاهين ومبارك سالم ومحمد عبدالله وضاحي محمد وفراس محمد وأحمد هلال من الشارقة، وخميس الظاهري وسلطان محمد وعبدالحميد الجنيبي من الجزيرة، وأحمد سالم وإبراهيم البلوشي وعبدالله عمر وعبدالله عبدالرحمن من العين.

وغاب عن التدريب عبدالحميد الجنيبي وسلطان محمد من الجزيرة وأحمد سالم وعبدالله عبدالرحمن من العين، وطارق شاهين لاعب الشارقة لظروف عملهم، بجانب المصابين، وهم رحمة غالب وأحمد حسين من الوصل، وشهاب غلوم ومحمد عبدالله من الشارقة.

وبدأ بوشكريو مدرب الفريق في التركيز على التدريبات الفنية من أجل الوصول للتشكيلة المثالية للمنتخب، حيث سيحتاج إلى تسجيل 18 لاعباً فقط في البطولة الآسيوية، إلا أنه وسع رقعة الاختيار والحرص على وجود البديل في حالة إصابة أي لاعب، ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة للإعداد تجمعات داخلية وخارجية، ولعب عدد من المباريات الودية. وتابع المدرب «جميع اللاعبين في مباريات الدوري، وسيعود مجدداً للمدرجات لتسجيل ملاحظاته خلال مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي تنطلق الجمعة المقبل»، وحرص مجلس إدارة الاتحاد على الحضور بالصالة مع المنتخب، يتقدمهم محمد شريف نائب رئيس الاتحاد، ونبيل عاشور أمين عام الاتحاد، ومحمد الحمادي مدير المنتخبات، وعلي حسين مدير المنتخب الجديد الذي تولى المهمة بعد اعتذار خالد خميس عن عدم الاستمرار لظروف خاصة، وعمر الزبير سكرتير لجنة المنتخبات، كما حضر خميس بن سالم السويدي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة السابق، ومحمد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، وعلي عمران الأب الروحي لكرة اليد الشرقاوية.

من ناحية أخرى، تشهد ملاعب اليد خلال الأسبوع الحالي مواجهتين بين الشارقة والشعب في ديربي الإمارة الباسمة على مستوى المراحل السنية، حيث يلتقي الشارقة والشعب في نهائي كأس الإمارات للناشئين بعدما فاز الشارقة على الجزيرة 27-18 في الدور نصف النهائي للبطولة، فيما فاز الشعب على الشباب بفارق هدفين 24-22، وسيقام نهائي الناشئين يوم الخميس المقبل، والمواجهة الثانية بين الفريقين في نهائي كأس الإمارات للأشبال، بعدما تأهل الشعب للنهائي بعد الفوز على فريق الجزيرة بفارق هدفين 25-23، في الدور قبل النهائي، فيما فاز الشارقة على الأهلي 28-17، ويقام النهائي يوم السبت المقبل.

وفي الدور قبل النهائي لكأس الإمارات للصغار، فاز الأهلي على الجزيرة «أ» 26-21، فيما فاز الشعب على الشباب 28-23، وتأهل الأهلي والشعب للمباراة النهائية التي ستقام يوم الجمعة المقبل، وهو ما يعني أن الكوماندوز سيلعب في 3 نهائيات للمراحل السنية على كأس الإمارات للأشبال والصغار والناشئين.

من ناحية أخرى، تصدر فريق الجزيرة قمة دوري السيدات واقترب كثيراً من المحافظة على الدرع بعدما فاز على الشباب 51-4، في ختام مباريات الذهاب، ويشارك في الدوري 3 فرق فقط، حيث يلعب الفريق بجانب الشباب والجزيرة، وكلاهما فاز على الدولي، ثم فاز الجزيرة على الشباب. ويلتقي في الجولة الأخيرة للدوري يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث يلعب الجزيرة مع الفريق الدولي يوم الجمعة، والختام السبت بمواجهة تجمع بين الشباب والجزيرة.