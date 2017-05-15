إشهار اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج برئاسة النيادي

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، قراراً بإشهار وتشكيل مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج.

ونص القرار رقم 35 لسنة 2017 في مادته الأولى على إشهار اتحاد الكيك بوكسينج وإضافة لعبة المواي تاي إليه، ليصبح مسماه «اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج»، ويقضي في مادته الثانية بتشكيل مجلس إدارة اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية الدورة الحالية /‏‏2016 - 2020/‏‏ من عبدالله سعيد عامر النيادي رئيساً، وعضوية كل من ياسر سالم صالح علي الساعدي، وفهد خلفان جاسم العبدولي، وطارق محمد سيف هزيم المهيري، وفرح سالم سعيد، ومريم سالم القبيسي، وخالد محمد يحيى محمد السويدي.

ووجه عبدالله سعيد النيادي الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، على ثقته الكبيرة، وأكد أن الرياضة الإماراتية تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، وأنه لولا هذا الدعم ما حققت الإنجازات على كل المحافل والمستويات الخليجية والعربية والقارية والعالمية، مشيراً إلى أن الاتحاد الجديد سوف يجتمع قريباً لتوزيع المناصب الإدارية، ووضع خطة التطوير للانطلاق باللعبتين معاً «المواي تاي» و«الكيك بوكسينج» من أجل تحقيق نتائج إيجابية وإنجازات على المستويات كافة.

وقال النيادي: لعبة المواي تاي معناها الملاكمة التايلاندية، وهي موجودة منذ مئات السنين، ولها اتحاد دولي واتحاد غرب آسيا، وتشارك في الآسياد ودورات الألعاب الشاطئية ولها بطولة عالم، ولعبة الكيك بوكسينج كذلك، وسوف نهتم بهما كثيراً في المرحلة المقبلة بتشكيل منتخب وطني، وتعزيز القدرات الفنية، ورفع كفاءة كوادرنا الوطنية من المدربين والحكام فيها، حيث إننا نملك العديد من المدربين والحكام.

وعن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد، قال النيادي: من أهم أهدافنا تنمية روح الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة لكل الأجيال، وتعزيز الهوية الوطنية، ونشر الروح الرياضية واللعب النظيف، وتمثيل الدولة بأفضل صورة في كل المحافل، والكشف عن المواهب الرياضية من لاعبينا، وتعزيز التواصل بين أبنائنا الرياضيين مع منتسبي تلك الرياضة في كل دول العالم، وتحقيق إنجازات يشار لها بالبنان، وتكون قيمة مضافة للرياضة في الدولة.

وقال النيادي: سوف نكمل العمل الذي قدمته لجنة المواي تاي والكيك بوكسينج التي كانت تابعة لاتحاد المصارعة والجودو، ومن حسن الحظ أن لدينا عدداً كبيراً من المراكز والأندية تمارس اللعبتين على مستوى الدولة، والقاعدة موجودة من لاعبينا ومدربينا، وسوف ننظم دورات صقل للمدربين والحكام، ومن المؤكد أننا سوف نزيد من المسابقات المحلية بإقامة دوري سنوي في لعبة الموي تاي وآخر في لعبة الكيك بوكسينج، كما أننا سنقيم بطولة احترافية بشكل سنوي لكل منهما.

وعبر النيادي عن سعادته بالتشكيل الجديد لمجلس الإدارة الذي يضم مجموعة متجانسة من الأعضاء يملكون الرغبة في العمل، والإرادة في تحقيق الإنجازات، والخبرة في العديد من المجالات التي سوف تتكامل مع بعضها لتغطي كل الجوانب المطلوبة في الإدارة الرياضية والتسويق والاستثمار، والإعلام والتواصل المجتمعي، وسوف نحرص على تحقيق المزيد من نشر اللعبة في كل الشرائح حتى تتسع القاعدة وتفرز أقوى الأبطال القادرين على تمثيل الدولة.

وعن المشاركات الخارجية، قال النيادي: هناك بطولة عربية للمواي تاي تقام في المغرب عام 2018، سوف نبحث المشاركة فيها في مجلس الإدارة، وعندما نقرر المشاركة سوف يبدأ المنتخب في الاستعداد لها، وسنكون حريصين على تمثيل الدولة بأفضل صورة، خصوصاً أننا نملك لاعبين متميزين في كلتا اللعبتين.