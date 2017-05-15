«زلزال» ‬بطل ‬القفال

دبي (الاتحاد)
توج طاقم السفينة «زلزال 25» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بقيادة النوخذة مروان عبد الله المرزوقي، بطلاً للنسخة السابعة والعشرين من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.
وتوج الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا، أبطال النسخة السابعة والعشرين، بحضور سعيد محمد حارب، نائب رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري، رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا، وعلي ناصر بالحبالة، نائب رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وحريز المر محمد بن حريز، رئيس اتحاد الرياضات البحرية.
|
وتفوق طاقم «زلزال» على جميع المشاركين الذين وصل عددهم إلى 121 سفينة، أبحرت بأمان ورفعت أشرعتها البيضاء في صفحة مياه الخليج العربي الزرقاء، في منظر جميل شد المتابعين عبر شاشات التلفزة وفي مكان الحدث.
|