«زلزال» ‬بطل ‬القفال

دبي‎ (الاتحاد)

توج‎ ‬طاقم ‬السفينة «‬زلزال ‬25» ‬لمالكها ‬سمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬ولي ‬عهد ‬دبي، ‬رئيس ‬مجلس ‬دبي ‬الرياضي، ‬بقيادة ‬النوخذة ‬مروان ‬عبد ‬الله ‬المرزوقي، ‬بطلاً ‬للنسخة ‬السابعة ‬والعشرين ‬من ‬سباق ‬القفال ‬للسفن ‬الشراعية ‬المحلية ‬60 ‬قدماً، ‬والذي ‬نظمه ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية، ‬أمس، ‬بدعم ‬ورعاية ‬سمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬نائب ‬حاكم ‬دبي ‬وزير ‬المالية.

وتوج ‬‬الشيخ ‬سعيد ‬بن ‬حمدان ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬رئيس ‬نادي ‬حتا، ‬أبطال ‬النسخة ‬السابعة ‬والعشرين، ‬بحضور ‬سعيد ‬محمد ‬حارب، ‬نائب ‬رئيس ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية، ‬وأحمد ‬سعيد ‬بن ‬مسحار ‬المهيري، ‬رئيس ‬مجلس ‬الإدارة، ‬رئيس ‬اللجنة ‬العليا، ‬وعلي ‬ناصر ‬بالحبالة، ‬نائب ‬رئيس ‬مجلس ‬الإدارة، ‬نائب ‬رئيس ‬اللجنة ‬المنظمة، ‬وحريز ‬المر ‬محمد ‬بن ‬حريز، ‬رئيس ‬اتحاد ‬الرياضات ‬البحرية.

وحقق‎ ‬السباق ‬الكبير ‬نجاحاً ‬فنياً ‬وتنظيمياً ‬فاق ‬التوقعات ‬رغم ‬أنه ‬تأجل ‬من ‬يوم ‬السبت ‬إلى ‬الأحد، ‬وجاءت ‬مراحل ‬السباق ‬المختلفة ‬عامرة ‬بالتنافس ‬الساخن، ‬والذي ‬أسفر ‬في ‬النهاية ‬عن ‬تتويج ‬السفينة ‬«زلزال ‬25» ‬عن ‬جدارة ‬واستحقاق ‬بعدما ‬واصلت ‬إنجازاتها ‬العملاقة، ‬وعانقت ‬المجد ‬في ‬سباق ‬القفال ‬للمرة ‬الثانية ‬على ‬التوالي، ‬والثالثة ‬في ‬تاريخ ‬الحدث.

وتفوق‎ ‬طاقم «‬زلزال» ‬على ‬جميع ‬المشاركين ‬الذين ‬وصل ‬عددهم ‬إلى ‬121 ‬سفينة، ‬أبحرت ‬بأمان ‬ورفعت ‬أشرعتها ‬البيضاء ‬في ‬صفحة ‬مياه ‬الخليج ‬العربي ‬الزرقاء، ‬في ‬منظر ‬جميل ‬شد ‬المتابعين ‬عبر ‬شاشات ‬التلفزة ‬وفي ‬مكان ‬الحدث.