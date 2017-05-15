نجاح كبير لكأس مزرعة «الوثبة ستاليونز» في الجزائر

عصام السيد(الجزائر)

توج الجواد «مربوح المسك» لأحمد فيغولي، بإشراف المدرب سمير بدوي، وبقيادة كمال حوا بطلاً لأول سباق لسلسلة كأس «الوثبة ستاليونز» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 5 آلاف يورو.

وظفر الجواد «غيلاس» لـنجيب داس وبإشراف نفس المالك وبقيادة مروان سنوسي بلقب السباق الثاني لمسافة 1600 متر، والذي أقيم أيضاً على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز البالغ إجمالي جوائزه المالية 5 آلاف يورو.

أقيم السباقان يوم أمس الأول، وسط نجاح غير مسبوق وبحضور جماهيري فاق التوقعات بمضمار الخروبة بالعاصمة الجزائر، تحت مظلة النسخة التاسعة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، الذي يتضمن كأس زايد وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين وكأس مزرعة الوثبة ستد وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» بهوليود والمؤتمر العالمي لخيول سباق المغرب (2017)، وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة.

أقيم سباقا كأس «الوثبة ستاليونز» لأول مرة في الجزائر، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم تزيد من عام إلى عام، إضافة للفعاليات المنوعة التي يتضمنها المهرجان.