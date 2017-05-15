«مبادلة للاستثمار» تستثمر 15 مليار دولار في «سوفت بنك»

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم شركة «مبادلة للاستثمار» استثمار ما يصل إلى 15 مليار دولار على مدى خمس سنوات في صندوق التكنولوجيا «فيجن» التابع لـ«رؤية سوفت بنك».

وقال إبراهيم عجمي، المسؤول في وحدة مبادلة للاستثمارات المالية إن صندوق «سوفت بنك» سيختتم في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع استثمارات تصل إلى 95 مليار دولار.

وأضاف في مقابلة مع وكالة «بلومبرج» أن هذا الاستثمار يعد فرصة كبيرة لتحقيق عوائد مالية جيدة، فإذا نظرنا إلى سجل الصندوق على مدى الثلاثين عاما الماضية، لم يكن بمقدور أي مستثمر آخر تحقيق ما حققه في مجال التكنولوجيا. يذكر أن سوفت بنك كانت قد كشفت النقاب عن خطط لصندوق الرؤية العام الماضي، بهدف خلق منصة ضخمة من شأنها أن تصبح واحدة من أكبر المستثمرين في مجال التكنولوجيا على مدى العقد المقبل. وقال العجمي: «التكنولوجيا تؤثر على كل شيء، فقد أصبحت أساسية لكل قطاع في جميع أنحاء العالم، وحجم التغيير الذي يحدث في العالم يوفر فرصة لتحقيق عائدات جيدة، في ظل الاستثمار الصحيح، والنهج الصحيح والأطروحة الصحيحة». وبين أن شركة مبادلة تخطط لبدء صندوقين لرأس المال الاستثماري التكنولوجي في الشهر المقبل للاستثمار في شركات ذات عائدات سنوية تتراوح بين مليون و10 ملايين دولار. وستدير مبادلة إحدى الصناديق نفسها، بينما ستدار الإدارة الأخرى خارجيا.