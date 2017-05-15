سعر «آيفون 8» يصل إلى 1000 دولار

القاهرة، سان فرانسيسكو (د ب أ)

قبل نحو 4 أشهر من طرح شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «آبل» لأحدث أجيال هاتفها الذكي «آيفون»، وهو «آيفون 8»، أصدر بنك «جولدمان ساكس» الاستثماري الأميركي تقريراً توقع فيه أن يبدأ سعر الهاتف الجديد من 1000 دولار مقابل 649 دولاراً للجيل الحالي «آيفون 7 إس».

وبحسب «آبل»، فإن «آيفون 8» سيكون مزوداً بشاشة مقاس 5.8 بوصة تعمل بتكنولوجيا «أو. إل. إي. دي» إلى جانب إمكانات ما يعرف بالواقع المعزز ثلاثي الأبعاد، وهو ما يؤكد الشائعات التي ترددت كثيراً عن خصائص هذا الهاتف. ونقل موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن التقرير الذي أعدته «سيمونا جانكوفسكي» المحللة الاقتصادية في «جولدمان ساكس» القول «مع بقاء 4 أشهر فقط تفصلنا عن طرحه «آيفون 8» نعتقد أن «آبل» استقرت الآن على التصميم النهائي له». وذكر الموقع أن هناك تقارير تشير إلى أن «آبل» ستطرح جيلاً جيداً من الهاتف الذكي «آيفون 7» باسم «آيفون7 إس» و«آيفون 7 إس بلس» وبنفس سعر الجيل الحالي الذي يبدأ من 649 دولاراً. وتقول «جانكوفسكي»، إنها لا تعتقد أن الهاتف «آيفون 7 إس بلس» سيكون مزوداً بشاشة «أو. إل. إي. دي»، وأن خصائصه ستكون نفس خصائص الجيل الحالي، باستثناء زيادة سرعة المعالج، وتحسين قدرات البطارية.