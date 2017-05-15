750 مليون دولار استثمارات «السعودية المصرية» في الفنادق الحلال بمصر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تخطط الشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية لرفع استثماراتها في قطاع الفنادق الخالية من الكحول في مصر إلى 750 مليون دولار «2.75 مليار درهم» خلال السنوات المقبلة، بحسب رياض لطفي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال لطفي، إن الشركة بصدد هدم فندق مريديان القاهرة القديم على النيل لبناء ثلاثة أبراج فندقية جديدة، تتضمن برجاً فندقياً بطاقة 750 غرفة، وبرجين آخرين للشقق الفندقية بإدارة علامة فندقية عالمية، لتنضم الأبراج الثلاثة إلى فندق جراند نايل تاور المملوك للشركة في الموقع ذاته والذي يضم 617 غرفة.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية، في تصريحات لـ «الاتحاد»، عن اعتزام الشركة بدء عمليات تطوير وتوسعة فندق شيراتون الغردقة، بعد أن تم شراء 85 فداناً، إضافية خلف الفندق يجري حالياً العمل على تهيئتها لإقامة ألف غرفة وشقة فندقية وفلل على ارتفاعات مختلفة، جزء منها فندقي، وجزء آخر سكني، لافتاً إلى أن الشركة قامت بإنفاق 20 مليون دولار على عمليات توسعة تطوير فندق الغردقة.

وأفاد لطفي بأن الشركة تقوم حالياً بالتفاوض مع العديد من العلامات الفندقية العالمية الشهيرة لتولي إدارة وتشغيل فنادقها في مصر، بما فيها فندق جراند نايل تاور القائم حالياً، لافتاً إلى أن إجمالي ما تم استثماره حالياً في هذا القطاع بلغ 650 مليون دولار، يتوقع أن يصل إلى 750 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.