الصناديق السيادية تطارد «الفرص النادرة» في وادي السيليكون

لندن (رويترز)

يضخ المستثمرون السياديون مزيداً من الأموال في شركات التكنولوجيا الجديدة ويفتحون مكاتب في وادي السيليكون، أملاً في اقتناص الفرصة النادرة لشركة خاصة جديدة تنمو بسرعة لتتجاوز قيمتها المليار دولار.

وتأمل صناديق الثروة السيادية، التي تدير أصولا تزيد قيمتها على 6.59 تريليون دولار، في أن تدر تلك الاستثمارات، التي لا تزال في مراحلها المبكرة، عائدات ضخمة إذا حققت الشركات الجديدة نمواً مذهلاً.

لكن مثل تلك المشروعات الجديدة قد تتيح أيضاً أداة تحوط للصناديق السيادية إذا واجهت حيازاتها في القطاعات التقليدية تهديداً من الشركات الرقمية. وعلى سبيل المثال سلاسل الفنادق العالمية التي تأثرت أنشطتها سلباً من الشركات التي تتيح الحجز عبر الإنترنت مثل إيربنب وهي نفسها من فئة تلك الشركات المستهدفة.

وأجرت الصناديق السيادية 12 استثماراً العام الماضي في شركات جديدة في الولايات المتحدة بقيمة 12.4 مليار دولار ارتفاعاً من أربعة استثمارات في 2012 بقيمة 202 مليون دولار، بحسب بيانات جمعتها بتش بوك للبحوث.