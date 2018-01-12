«ويبر شاندويك» أفضل شركة علاقات عامة

حققت وكالة «ويبر شاندويك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الشركة الرائدة في مجال العلاقات العامة في المنطقة، إنجازاً غير مسبوق في القطاع مع فوزها بجائزة أفضل شركة علاقات عامة للعام الثاني على التوالي في 2017، بالإضافة إلى عشر جوائز مرموقة لمكاتبها الإقليمية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة» (ميبرا) السنوي الذي أقيم في دبي أخيراً.

وتُوِّجت «ويبر شاندويك» بهذه الجائزة، تقديراً لخدماتها المتميزة التي تنشر الإبداع والابتكار على مستوى صناعة الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفازت الشركة بجوائز ذهبية مرموقة ضمن فئات «أفضل خبير شاب في مجال الاتصال للعام»، و«أفضل حملة سمعة وصورة مؤسسية»، و«أفضل حملة اتصال لمواجهة الأزمات»، و«أفضل وكالة علاقات عامة في دولة الكويت» عن مكتبها في الكويت، و«أفضل حملة علاقات عامة في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية». كما فازت بالجائزة الفضية ضمن فئات «أفضل استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة الرقمية»، و«أفضل حملة اتصال في القطاع المالي»، فضلاً عن الجائزة البرونزية في فئة «أفضل حملة للرعاية والخدمات الصحية».