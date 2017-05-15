ملتقى شركاء «موانئ أبوظبي» يبحث تعزيز الجاذبية الاستثمارية

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت موانئ أبوظبي، الملتقى السنوي الثاني للشركاء الاستراتيجيين، بمشاركة 100 مسؤول من أكثر من 35 جهة وشركة حكومية، بالإضافة إلى نخبة من كبار المتعاملين والشركات من القطاع الخاص.

وتناول الملتقى، التحديات والفرص المتاحة بطريقة شفافة وبناءة، وحدّد مجالات التحسين لدعم التنوع الاقتصادي بما يتماشى مع خطة أبوظبي ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وسلّط الملتقى الضوء، بمشاركة مديرين من الجهات الحكومية الرقابية والخدمية، على الخطة الاستراتيجية والإنجازات لموانئ أبوظبي، بالإضافة إلى الفرص والتحديات، واستعرض جهود موانئ أبوظبي المستمرة مع شركائها وعملائها الرئيسيين وأصحاب المصلحة من الجهات والشركات الحكومية، وذلك لتحسين التجارة البحرية، وتعزيز جاذبية أبوظبي للمستثمرين.

وتحدث الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، في كلمته الافتتاحية، عن أهمية توفير منصة اتصال بين الشركاء وأصحاب المصلحة والمتعاملين لمشاركة نجاحاتهم والتعرف على التحديات التي تواجههم. وقال: «يأتي انعقاد هذا الملتقى سنوياً في إطار الأهمية التي توليها موانئ أبوظبي للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين وعملائها الرئيسيين، بهدف الاستماع إليهم والاطلاع على آرائهم، وإيجاد سبلٍ جديدة لتعزيز وتسهيل عملياتهم والخدمات المقدمة إليهم». وتابع: «إن التعاون والتميز والابتكار والنزاهة من أهم القيم المؤسسية لموانئ أبوظبي، والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بخريطة طريق نجاحنا، تلك القيم التي من خلالها نحقق أهدافنا المشتركة ونعزز مكانة أبوظبي العالمية لتصبح الوجهة الاستثمارية المفضلة».