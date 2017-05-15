«أبوظبي التعاونية»: 95 درهماً للسلة الرمضانية

رشا طبيله (أبوظبي)

رصدت جميعة أبوظبي التعاونية 20 مليون درهم لدعم السلع الرمضانية للعام الحالي، منها 3 ملايين درهم لدعم السلة الرمضانية والتي تطرح بسعر 95 درهماً، و17 مليون درهم للعروض الترويجية لـ2000 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 30 إلى 50%، بحسب عبدالله عيد، نائب مدير إدارة العمليات في الجمعية.

وأكد عيد خلال لقاء صحفي أمس بحضور الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن السلة الرمضانية لعام 2017 تتفوق على مثيلاتها من حيث الجودة والسعر والتنوع، حيث يقدر سعرها الأصلي 157.5 درهم، في حين سيتم طرحها في أفرع الجمعية بـ95 درهماً، أي بتخفيضات تصل إلى 40%.

وتوقع أن يتم بيع 35 ألف سلة رمضانية عام 2017 مقارنة مع العام الماضي، حيث تم بيع 22 ألف سلة بنمو 59% نتيجة لزيادة أفرع الجمعية.

وفيما يتعلق بالعروض الترويجية، أشار عيد إلى أنه تم تخصيص 4 عروض ترويجية موزعة على الموسم قبل شهر رمضان وخلاله ونهايته، وذلك على 2000 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 30 و50%.