«أدجاز»: نعمل على توفير إمدادات موثوقة ومستمرة من الغاز

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شركة أبوظبي لتسييل الغاز المحدودة «أدجاز»، إحدى شركات مجموعة أدنوك، بذكرى مرور 40 عاماً على تصدير أول شحنة من إنتاج الإمارات من الغاز الطبيعي المسال من جزيرة داس إلى اليابان.

وتجسد هذه المناسبة حدثاً مهماً في تاريخ علاقات الصداقة المتميزة التي تربط دولة الإمارات واليابان، التي تعد من أقدم وأهم شركاء «أدنوك» وعملائها.

وقال فهيم كاظم الرئيس التنفيذي لشركة أدجاز: «باعتبارنا أول شركة لتسييل الغاز يتم تأسيسها في المنطقة، فإن شركة أدجاز تعتبر من الشركات الرائدة في قطاع إنتاج الغاز الطبيعي المسال. ومنذ قيامنا بتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان في عام 1977، تشهد العلاقات بين (أدجاز) وبين شركة تبكو اليابانية تطوراً وتقدماً مطرداً، ويعزز تلك العلاقات التزامنا بتوفير إمدادات موثوقة ومستمرة من الغاز الطبيعي المسال عبر جزيرة داس إلى خليج طوكيو. والآن يتولى الغاز الذي تنتجه دولة الإمارات العربية المتحدة إنارة نحو 10% من المصابيح الكهربائية في طوكيو. وتوفر الإمارات ثلث احتياجات اليابان من النفط وتزودها بالغاز الطبيعي الذي يمثل مصدراً للطاقة التي تضيء مصباحاً واحداً من كل عشرة مصابيح خفيفة في العاصمة اليابانية طوكيو». وأضاف: «وتمثل شركة تبكو اليابانية (والتي تعرف حالياً باسم جيرا) أحد أهم وأقدم شركاء (أدجاز). وقد كان لهذه الشراكة والتي تقدم نموذجاً ناجحاً للشراكات التي تحقق المزيد من الفوائد المشتركة، وتسهم في تطوير القطاع وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد دوراً مهماً في تعزيز العلاقات بين اليابان ودولة الإمارات العربية».

ووفقاً لاستراتيجية أدنوك 2030 للنمو والتطور، يمثل توفير إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز، أحد المرتكزات الأساسية لهذه الاستراتيجية.