7.7 مليار درهم مبيعات مستحضرات التجميل والعطور

فهد الأميري (دبي)

بلغت عائدات مبيعات مستحضرات التجميل والعطور في منطقة الشرق الأوسط 30 مليار دولار في عام 2016، بنسبة نمو 6% عن عام 2015، وحققت عائدات المبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي 9 مليارات دولار، بنسبة نمو 15% عن عام 2015، بينما حققت مبيعات القطاع في الإمارات 2.1 مليار دولار (7.7 مليار درهم) في 2016، وتوقعات نسبة النمو لتصل 35% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب شركة «ميسي فرانكفورت» الشرق الأوسط. وانطلقت أمس فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمعرض عالم الجمال بيوتي وورلد الشرق الأوسط 2017، والذي افتتحه سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي.

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظمة للمعرض: «داخل المعرض خصصت منطقة لمواد التجميل الطبيعية، وسجل المعرض في العام الماضي عدد زوار 35 ألفاً، يتوقع زيادتهم إلى 40 ألف زائر هذا العام، وتقوم حملة قوية من شركة ميسي فرانكفورت لحماية مستحضرات التجميل من المواد المقلدة داخل المعرض، وتتخذ مباشرة الإجراءات القانونية ضد أي شخص مخالف».

ويشارك في المعرض 1580 عارضاً من 60 دولة، وتستمر فعالياته حتى 16 مايو 2017، على مساحة 55.000 متر مربع في المركز الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث سجلت الدورة الثانية والعشرون نمواً بنسبة 11.5%، مقارنة بدورة العام الماضي.

وأوضح أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظمة للمعرض: «يشارك في المعرض 22 جناحاً دولياً وإطلاق أكثر من 100 منتج، وهناك المزيد الذي يقدمه المعرض خلال أيامه الثلاث، حيث يلتقي كل المعنيين بالصناعة العالمية للتجميل واللياقة البدنية تحت سقف واحد». قال سوزانا أرنز، المدير العالمي للرابطة الإسبانية لشركات مستحضرات العطور والتجميل لـ«الاتحاد»: «تعد الإمارات أكبر ثاني دولة تستورد أدوات مستحضرات التجميل والعطور من إسبانيا بنسبة 2.7% بعد أميركا التي استحوذت على 6.4%، بينما تبلغ نسبة الصادرات من منتجات التجميل لمنطقة الشرق الأوسط 6%». وقالت مريم محمود بن عيسى، بإدارة الصحة والسلامة بقسم سلامة المواد الاستهلاكية، ببلدية دبي - عمل رقابي: عندنا أكثر من خدمة في القسم، خدمة تسجيل المواد الاستهلاكية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية والعطور والمكملات الصحية والمنظفات والمطهرات ومبيدات الجراثيم، وحالياً أضيفت ألعاب الأطفال، فأحياناً تكون هناك عطور ومعها لعبة أطفال».