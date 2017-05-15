رئيس الأرجنتين يتطلع إلى شراكات طويلة الأمد مع الإمارات

دبي (وام)

التقى فخامة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، والوفد المرافق له، مجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين، أمس الأول، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للدولة.

عقد اللقاء الذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في دبي، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومحمد شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وممثلي الشركات والمؤسسات الاقتصادية الإماراتية.

وأشاد الرئيس الأرجنتيني بالسياسة الناجحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي مكنتها من تبوء مكانة متميزة في المنطقة والعالم، خاصة على الصعيد الاقتصادي.

ونوه فخامته بالتطور الحضاري والعمراني الكبير الذي تشهده دولة الإمارات، معبراً عن تطلعه إلى تشجيع المستثمرين من دولة الإمارات على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده.