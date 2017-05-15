حكومة دبي تحصل على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لتوسعة مطارات الإمارة

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ومؤسسة مدينة دبي للطيران، عن توقيع شركة تمويل المطارات «فينكو» على تمويل قدره 3 مليارات دولار مع عدد من البنوك المحلية والدولية، وهو التمويل الأول من نوعه لشركة «فينكو»، في إطار منصة التمويل طويل الأجل المخصّصة لتطوير مطارات دبي.

وسوف يُستخدم التمويل، الذي لعب بنك «إتش إس بي سي» فيه دور المستشار المالي، في دعم مشاريع توسعة مطارَي «دبي الدولي» و«آل مكتوم الدولي»، كما أنه يمثل المرحلة الأولى ضمن برنامج تمويلي أكبر يسعى لجعل مطار «آل مكتوم الدولي» المطار الرئيس في دبي، ليخدم نحو 146 مليون راكب بحلول عام 2025.

واشتمل التمويل على شقين، تمويل تقليدي بقيمة 1.62 مليار دولار يمتد لسبع سنوات، وآخر إسلامي بالدرهم الإماراتي بصيغة الإجارة بقيمة تعادل 1.475 مليار دولار يمتد لسبع سنوات.

وتمت تغطية التسهيلات بفائض كبير زاد على 50٪، وهو ما يعد دليلاً على استمرار الدعم الذي تحظى به مبادرات حكومة دبي. وأكّد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي، التزام الإمارة الكامل والراسخ بتطوير مطار آل مكتوم الدولي وقطاع الطيران في دولة الإمارات ككل، وقال: «يُعدُّ هذا التمويل البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والذي يدعم أهداف دبي الطموحة في زيادة أعداد الركاب وتقديم أفضل التسهيلات لقطاع الطيران العالمي بحلول عام 2025، دليلاً على هذا الالتزام التنموي الكبير في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ المكانة العالمية البارزة التي تتمتع بها دبي على الصعيد الدولي». من جانبه، قال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن تمويل مطارات دبي ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على مكانة الإمارة بوصفها واحداً من المراكز الثقافية والتجارية المهمة في العالم، وأضاف: «يمثل التوسّع المخطط له في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي حلقة تنموية بالغة الأهمية في مسيرة تطور الإمارة وازدهارها، وتفخر دائرة المالية بقيامها بدور حيوي في تمويل المطارين، في إطار حرصنا الدائم على تمويل مشاريع أخرى بالقدر نفسه من الأهمية». وضمّت مجموعة البنوك الموقّعة على التمويل اثني عشر مصرفاً دولياً ومحلياً لعبت دوراً في الترتيب المشترك للتمويل وإدارته، هي «حسب الترتيب الهجائي» بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك إتش إس بي سي، وبنك إنتيسا سانباولو، وبنك جيه بي مورغان، وبنك دبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وسيتي بنك، والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، وبنك الصين، وبنك نور. ويُعدُّ مطار دبي الدولي أكبر مطارات المسافرين الدوليين في العالم، إذ استقبل 84.5 مليون مسافر خلال العام 2016، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مُركَّب قدره 12.7 بالمئة منذ العام 2000، في حين من المقرر أن يُصبح «مطار آل مكتوم الدولي» المطار الرئيسي في دبي وكذلك مقراً لطيران الإمارات اعتباراً من العام 2025.