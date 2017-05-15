توحيد منظومة اعتماد الحلال العربية بمرجعية إماراتية

يوسف العربي (دبي)
عقد مجلس إدارة المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، أمس في دبي، اجتماعه الأول، حيث ناقش الأعضاء اللوائح التنظيمية الداخلية، والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية، وخطط وبرامج العمل لتوحيد الإجراءات والعلامة المعتمدة عالمياً للمنتجات الحلال.
وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، في تصريحات صحفية على هامش المنتدى، أنه سيتم بحث سبل تحقيق المزيد من الانتشار الإقليمي والدولي للمنتدى، بما يسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري للمنتجات الحلال من خلال آليات الاعتراف متعددة الأطراف، والتي يناقشها مجلس الإدارة في اجتماعه. وأعلن مشاركة 24 جهة من أكثر من 20 دولة في فعاليات المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال في إشارة إلى الثقة الكبيرة وحاجة الأطراف لجعل صناعة المنتجات الحلال صناعة أكثر شفافية واستدامة، موضحاً أن الانضمام للمنتدى مفتوح للجميع لجميع الدول الإسلامية وغير الإسلامية.
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ونوه ابن فهد بأن وجود المنتدى يسهم مساهمة فاعلة في رفع درجة الثقة بشهادات الحلال الصادرة لها، وتعزيز تجارة وصناعة الحلال على مستوى العالم، مشيراً إلى الأهمية الخاصة لوجود منتدى على هذا المستوى العالمي في دولة الإمارات، إذ يسهم في تعزيز مكانة الدولة لتصبح مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات في مجال اعتماد الحلال.
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75% من المنتجات الغذائية الحلال يتم استيرادها من دول غير إسلامية
دبي (الاتحاد)
وفق التقارير الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، تشهد الأسواق العالمية للمنتجات الحلال نمواً متسارعاً، حيث يقدّر حجم أسواق وتجارة المنتجات الحلال بأكثر من 2.3 تريليون دولار، وتستحوذ الأغذية والمشروبات على نحو 67% من حجم هذه التجارة بما قيمته 1.4 تريليون دولار تقريباً. وأوضحت لإحصائيات أن ما يتراوح بين 75% و80% من المنتجات الغذائية الحلال يتم استيرادها من دول غير إسلامية، ومن المتوقع أن يرتفع حجم التعاملات التجارية الدولية بقطاع الأغذية إلى نحو 1.6 تريليون دولار مطلع عام 2020.