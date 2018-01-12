طرح سماعات «زاك آير» للرياضيين

أعلنت ZAKK، علامة نمط الحياة العصرية التابعة لمجموعة «كامون انترناشيونال»، طرح سماعات «زاك اير» المتطورة تقنياً والمخصصة لهواة ممارسة الرياضة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم تصميم سماعات «زاك اير» ZAKK AIR لتوفير أقصى درجات الراحة والحرية حتى أثناء ممارسة الأنشطة التي تتطلب جهداً قوياً. وتعمل سماعة الرأس الرياضية هذه لمدة خمس ساعات متواصلة ولا تسقط من الأذنين أثناء الجري.

وتزخر سماعة «زاك اير»، المختبرة من قبل الرياضيين، بتقنية بلوتوث سهلة الوصل، كما تجمع بين أناقة التصميم وجودة الصوت والراحة المعززة، وتوفر مزايا استقبال الاتصالات والاستماع للموسيقى بما ينسجم مع جميع أنماط الحياة النشطة.

وقال «كاران سايني»، مدير التسويق لدى ZAKK: «نحن سعداء بطرح سماعة«زاك اير»اللاسلكية المتطورة المزودة بقوس، والتي تلائم أداء التدريبات الرياضية القاسية لما تتمتع به من ثبات محكم. حيث تتيح هذه السماعة المبتكرة للمستخدمين بث موسيقى نقية خالية من ضوضاء البيئة المحيطة بهم، وبالتالي تسهم في الارتقاء بأنشطة التدريب البدني وزيادة التحفيز لديهم إلى مستويات أعلى».

وتابع: «نحن في ZAKK نسعى لتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا وتوفير منتجات ذات جودة عالية للعملاء. وفي هذا الإطار، تعتبر سماعة زاك اير الشريك المثالي لمحبي اللياقة والرياضيين الذين من المؤكد أنهم سيشعرون معها بمزيد من الرشاقة. وتتوفر السماعة باللونين الأزرق والأحمر، فضلاً عن مقاومتها للماء والتعرق، وثباتها وسهولة استخدامها».