نهيان بن مبارك يؤكد حرص القيادة على تعزيز العلاقات الصناعية



تاريخ النشر: الإثنين 15 مايو 2017 أبوظبي (وام) استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة شوبانا كامينيني رئيسة اتحاد الصناعات الهندية والوفد المرافق لها الذي يضم ممثلين عن 40 شركة صناعية هندية تسعى لزيادة تعاونها مع الشركات الإماراتية، وتعزيز استثماراتها الصناعية في إمارة أبوظبي. ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال اللقاء الذي جرى في قصره، بحضور نفديب سينج سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بزيارة الوفد، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تعزيز العلاقات الصناعية الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن الهند أصبحت وجهة مميزة للاستثمارات الإماراتية في العديد من القطاعات. وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالعلاقات المتميزة التي تربط الإمارات والهند، لافتاً إلى أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات وفتح آفاق ومجالات صناعية جديدة بين البلدين الصديقين. كما أعرب معاليه عن أمله في أن تثمر زيارة رئيسة رئيسة اتحاد الصناعات الهندية والوفد المرافق لها للدولة على جميع الصعد، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين. من جانبها، أكدت شوبانا كامينيني حرص اتحاد الصناعات الهندية على تطوير علاقات الشراكة والتعاون الصناعي، وتوسيع مجالاته مع الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات وتطلعها لدفع آليات التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات، خاصة الصناعية. وأشادت رئيسة اتحاد الصناعات الهندية بمسيرة النهضة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.