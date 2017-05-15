الإمارات توفر بيئة مثالية لممارسة الأعمال والاستثمارات

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد مسؤولون ورجال أعمال هنود أن دولة الإمارات توفر أفضل بيئة تنافسية لممارسة الأعمال، في ظل التسهيلات المتميزة التي تقدمها كل الجهات المعنية في الدولة للمستثمرين.

وأشار هؤلاء، على هامش جلسة المباحثات التي عقدت بين مسؤولي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ووفد اتحاد الصناعات الهندية، بمقر الغرفة أمس، إلى أهمية تطوير علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون الصناعي بين الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في الإمارات والهند، لاسيما بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في عمليات التصنيع.

حضر الاجتماع نافديب سوري السفير الهندي لدى الدولة، وإبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وشوبانا كامينيني رئيسة اتحاد الصناعات الهندية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والوفد الصناعي الهندي الذي يضم ممثلين عن 40 شركة صناعية هندية ورؤساء ومديري أكثر من 50 شركة تجارية وصناعية تعمل في إمارة أبوظبي. وقال إبراهيم المحمود: إن قيمة المبادلات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند ارتفعت إلى أكثر من 60 مليار دولار (221 مليار درهم) بنهاية العام الماضي، كما تجاوز عدد الشركات الإماراتية التي لديها استثمارات في الهند إلى 30 شركة ومؤسسة.

ودعا المحمود، خلال كلمته بالمؤتمر، إلى الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات الإماراتية والهندية إلى أفضل وأعلى المستويات، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات جديدة تهم وتدعم اقتصاد البلدين الصديقين.