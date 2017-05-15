أرباح «إعمار العقارية» تنمو %15 إلى 1.38 مليار درهم

دبي (الاتحاد)

حققت «إعمار العقارية» أرباحاً صافية بقيمة 1.38 مليار درهم (377 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2017 بنمو 15% مقارنة بصافي أرباح الربع الأول من عام 2016 والتي بلغت 1.20 مليار درهم (328 مليون دولار).

ووصل إجمالي الإيرادات في الربع الأول من 2017 إلى 4.07 مليار درهم (1.10 مليار دولار)، بنمو نسبته 15% مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2016 والتي بلغت 3.52 مليار درهم (961 مليون دولار). وبلغت الإيرادات المستمرة من أعمال «إعمار» في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه 1.59 مليار درهم (433 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2017، تعادل 39% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وحققت عمليات «إعمار» في الأسواق العالمية إيرادات بقيمة 806 ملايين درهم (219 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2017، بنمو نسبته 62% مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2016 البالغة 499 مليون درهم (136 مليون دولار)، تعادل 20% من إجمالي إيرادات المجموعة.

ووافق المساهمون خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لـ «إعمار العقارية» على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.074 مليار درهم (292 مليون دولار)، أي 15% من رأسمال الشركة.