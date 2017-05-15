  • الاثنين 18 شعبان 1438هـ - 15 مايو 2017م

3.3 % نمو الناتج المحلي لقطاع البناء و8.1% للعقارات

266 مليار درهم قيمة إنتاج البناء والتشييد والأنشطة العقارية في أبوظبي العام الماضي
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 15 مايو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تجاوزت قيمة إنتاج التشييد والبناء، والأنشطة العقارية، 266 مليار درهم العام الماضي، مشكلة أكثر من ربع قيمة إنتاج القطاعات غير النفطية في أبوظبي.

حقق ‬القطاع ‬العقاري ‬في ‬إمارة ‬أبوظبي، ‬نمواً ‬ملحوظاً ‬خلال ‬العام ‬الماضي، ‬مدعوماً ‬بتنوع ‬نشاط ‬العقارات ‬والتشييد ‬ومشاريع ‬البنية ‬التحتية ‬الجاري ‬تنفيذها، ‬فضلاً ‬عن ‬تحسن ‬مستويات ‬القروض ‬المصرفية ‬الموجهة ‬للقطاع، ‬إلى ‬جانب ‬ارتفاع ‬حجم ‬الاستثمار ‬الأجنبي ‬المباشر، ‬بالتزامن ‬مع ‬تطور ‬تشريعي ‬مهم، ‬تمثل ‬في بدء ‬سريان ‬قانون ‬تنظيم ‬القطاع ‬العقاري ‬في ‬أبوظبي.

وارتفع الناتج المحلي لنشاط قطاع التشييد والبناء في إمارة أبوظبي بنحو 3.3% العام الماضي، بينما ارتفع لقطاع الأنشطة العقارية بنحو 8.1%، بالأسعار الجارية، وفقاً لبيانات صادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي.

وتشير بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي إلى أن قطاع البناء والتشييد يعتلي قائمة أكثر القطاعات غير النفطية أهمية بالنسبة للنشاط الاقتصادي في أبوظبي التي تطبق نهج التنويع الاقتصادي بتقليص الاعتماد على النفط، وتحقق تطورات إيجابية متسارعة في هذا المضمار.

وبحسب تقرير صادر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فإن حركة البناء في أبوظبي، تسارعت خلال الأعوام الماضية مع إطلاق عدد كبير من مشاريع البنية التحتية والمشاريع السكنية والترفيهية، وضخ استثمارات كبيرة في تجهيز بنى تحتية متطورة للجزر الجديدة، لا سيما جزر ياس، والريم، والسعديات، والتي باتت جميعها أبرز الوجهات المرغوبة للاستثمارات العقارية بمختلف أطيافها، السكنية والفندقية والترفيهية. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 